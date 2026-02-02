Arbeloa mejora a Xabi: «Ha conseguido tener al vestuario unido»

La cúpula del Real Madrid está preocupada por la dinámica deportiva del equipo, pero al mismo tiempo desde las altas esferas madridistas están encontrando brotes verdes y diferencias respecto a la manera de trabajar de Arbeloa y de Xabi Alonso. Desde el seno del club blanco están satisfechos por cómo está siendo capaz el salmantino de dar la vuelta a una situación complicada respecto a la relación que los jugadores estaban teniendo con la plantilla, mucho más distante que en estos momentos.

Arbeloa ha sido capaz de dar la vuelta a la situación en muy poco tiempo, ganándose a un vestuario que estaba desencantado con el trato recibido por Xabi Alonso y su cuerpo técnico. El donostiarra y su equipo nunca terminaron de conectar con un grupo de jugadores que no sentían el apoyo necesario de su entrenador, algo que ha cambiado de forma radical.

La gran mayoría de los jugadores, muchos de ellos pesos pesados, no terminaron de tener química con Xabi Alonso en ningún momento. No gustaban sus formas ni su manera de tratar a unos futbolistas que nunca terminaron de sentirse identificados con el donostiarra. Tampoco con sus métodos.

Arbeloa ha sido capaz de ganarse en tiempo récord al vestuario del Real Madrid. Los jugadores se sienten unidos y respaldados por un entrenador que desde el primer día ha tenido claro que, antes de ponerse a trabajar en los campos 1 y 2 de Valdebebas, donde entrena el primer equipo madridista, debía recuperar el pulso del vestuario. Y así lo ha hecho.

La mano izquierda de Arbeloa

Arbeloa ha demostrado en estas primeras semanas como entrenador del Real Madrid su cercanía, unidad y sinceridad. Lo primero que hizo el salmantino al llegar al vestuario de Valdebebas y hablar con sus jugadores fue tener una reunión personalizada con cada uno de ellos para explicarles su idea y lo que pretendía de sus futbolistas. En estas conversaciones, Arbeloa no solo se mostró cercano, sino también sincero. Les dijo lo que esperaba de ellos, las funciones que iban a desempeñar, su idea de juego y las cosas, obviamente, que debían mejorar, mostrándose tremendamente sincero.

Por otro lado, en cuanto al colectivo, ha decidido cerrar filas, ser el escudo de todas las críticas y apostar por la unidad de sus futbolistas. En una situación tremendamente complicada, sabe que deben ser un equipo en las buenas y, sobre todo, en las malas. El esfuerzo, el trabajo y el compromiso no se negocian.

Por último, ha recuperado a los pesos pesados. Salvo Mbappé, que sí estaba a gusto con Xabi, jugadores como Vinicius, Bellingham y Valverde no terminaban de casar con el donostiarra. Arbeloa ha sido capaz de cambiar esta situación y ahora todos ellos se sienten respaldados y con confianza.