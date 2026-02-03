Pintus pondrá las máscaras de rendimiento a los jugadores del Real Madrid

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. Desde su asiento personalizado en el centro del plató, el director de OKDIARIO contó en primicia una de las decisiones que ha tomado Antonio Pintus, que ha recuperado ese puesto de preparador físico de la primera plantilla tras la destitución de Xabi Alonso.

«Antonio Pintus, este miércoles, que vuelve el Real Madrid a los entrenamientos, va a ponerle las training mask, las máscaras que utilizaron en su época anterior con la miden el rendimiento de los jugadores», comenzó el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol y que se emite en Mega. «Esto se hacía en pretemporada y como la pretemporada de Pintus es en febrero pues ahora toca ahora», sentenció.

Eduardo Inda ya había desvelado en exclusiva que en el Real Madrid no estaban contentos con la preparación física de los jugadores de la primera plantilla desde la llegada de Xabi Alonso. Fueron varios pesos pesados los que le trasladaron también esta idea a la cúpula tras una primera experiencia en el Mundial de Clubes y con el paso de las semanas en las oficinas del Santiago Bernabéu se convencían de que el equipo no estaba trabajado.

La llegada de Xabi Alonso provocó que Antonio Pintus dejase de ser el preparador físico del primer equipo. El técnico tolosarra llegó con su propio cuerpo técnico y en el Real Madrid no comprendían que dejase a un lado a una pieza fundamental en los últimos éxitos del club, pero respetaron la decisión del ex del Bayer Leverkusen. Finalmente, no fue una buena decisión y, entre otros motivos, este fue uno de los motivos que terminaron con su destitución.

Con Álvaro Arbeloa aceptando la propuesta de cambiar el Castilla por el primer equipo del Real Madrid la responsabilidad de la preparación física del equipo volvió a recaer en un Antonio Pintus que ha tenido que empezar a trabajar en medio de la temporada cuando hay partidos cada tres días. Y es que, obviamente, no es lo mismo coger al equipo en verano con un mes de pretemporada que ya metidos de llenos en un curso que empieza a entrar en una fase muy importante.

La idea de Antonio Pintus es la de tratar de preparar físicamente lo antes posible para que puedan afrontar esta segunda mitad de la temporada en las mejores condiciones. No será nada sencillo y lo ideal hubiera sido saltarse la ronda de playoffs de la Champions League, pero será esta semana, clave por no jugar la Copa del Rey, en la que el preparador físico usará las máscaras de hipoxia con los futbolistas.