Mestalla se incendia antes de que vaya el Madrid: «Jugadores, mercenarios»

Mestalla estalló contra sus jugadores antes de recibir al Real Madrid. El Valencia quedó eliminado de la Copa del Rey después de perder por 1-2 contra el Athletic Club en su estadio. La afición tenía mucha ilusión por este torneo, pero el partido de su equipo dejó bastante que desear una vez más y los vascos asaltaron su estadio con un gol de Iñaki Williams en el 96. Un tanto que provocó el cabreo de la grada, que se quedó tras el partido a cantar contra sus jugadores.

Al término del encuentro, multitud de aficionados se congregaron en los aledaños de Mestalla entre gritos de «¡Jugadores, mercenarios!». La eliminación copera se une a la delicada situación que atraviesa el Valencia en Liga, donde está decimosexto con 23 puntos, uno más que el Rayo Vallecano, que marca los puestos de descenso con 22. La mala gestión de Peter Lim está llevando al club a una situación límite de pelear por salvar la categoría cada año.

Pero el calendario es muy apretado y no hay tiempo para lamentaciones. Los ánimos están muy caldeados en Mestalla, y el domingo reciben la visita del Real Madrid. En el vídeo publicado por El Chiringuito de Jugones, de Josep Pedrerol, se puede escuchar como la afición canta contra los jugadores justo antes de que Carlos Corberán salga del estadio. El técnico esperaba en zona mixta para subir al autobús y se quedó unos segundos escuchando el cabreo de su hinchada.

🤯 TENSIÓN MÁXIMA EN MESTALLA. 🗣️ Cánticos de 'Jugadores, mercenarios'. pic.twitter.com/AWxiyhysbq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2026

Fue un día difícil para el conjunto che, que debe rehacerse rápido porque el domingo tiene partido de Liga. Pese al mal momento en el que está el equipo, contra el Real Madrid en Mestalla, el Valencia siempre saca su mejor versión. De hecho, los blancos tan sólo han podido ganar en tres ocasiones en los últimos 10 años. Visitar Mestalla siempre es una tortura para el Madrid.

Ya lo dijo Arbeloa en la rueda de prensa posterior al partido contra el Rayo Vallecano, que «seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año». «Esto es el Real Madrid y necesitamos a hacer más que el resto de equipos para ganar. Seguro que el Valencia jugará contra el Real Madrid el partido del año y para ganarlo habrá que hacerlo muy bien», señaló.

El curso pasado, el conjunto madridista logró una victoria muy sufrida, con remontada incluida. Hugo Duro adelantó a los locales en el primer tiempo y Modric, en el 85, y Bellingham, en el 95, remontaron el partido. Este fin de semana vuelve el rey de Europa a Mestalla con la afición en ebullición tras la eliminación en Copa.