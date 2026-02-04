El Real Madrid quiere que Arbeloa siga la próxima temporada

El plan A para el banquillo del Real Madrid que maneja la cúpula del club tiene nombre y apellidos: Álvaro Arbeloa. La intención de los dirigentes madridistas es que siga al frente del equipo la próxima temporada, pero su continuidad dependerá bien de la conquista de algún título o bien de que el equipo compita Liga y Champions hasta el final.

En la cúpula del Real Madrid no quieren ni oír hablar de la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada. A pesar del sopapo inesperado de Lisboa y del mal partido del equipo frente al Rayo, con victoria sobre la bocina, los rectores del club madridista mantienen «intacta» su confianza en Arbeloa y creen que es el entrenador perfecto para manejar esta plantilla… y la de la próxima temporada, que a buen seguro será distinta.

En las oficinas de Valdebebas se trabaja ahora con la prioridad de la reestructuración necesaria de una plantilla que tiene carencias evidentes en los puestos de central y de centrocampista creativo, pero en la que será necesario ir por orden. Primero las renovaciones pendientes, sobre todo la de Vinicius, después las salidas tanto de los que acaban en junio como de los que aún tienen contrato en vigor y, por último, los fichajes.

Arbeloa es el plan A

Ni Florentino Pérez, que sigue el día a día del primer equipo con preocupación pero con esperanza en la mejora del rendimiento, ni su círculo íntimo de asesores quiere plantearse ahora la búsqueda de un nuevo entrenador que sustituya a Arbeloa a final de temporada. «Eso ahora no toca», contestan lacónicamente en la cúpula del Real Madrid a la pregunta de si ya están sondeando entrenadores para el futuro.

En algunos medios se han empezado ya a deslizar nombres de entrenadores, algunos sin ninguna opción de entrenar al Real Madrid, sólo porque a sus agentes les interesa que el nombre de algunos técnicos se vincule al banquillo del Bernabéu. Eso da caché, prestigio… y dinero. Pero la realidad es que en la cúpula de Valdebebas la cuestión del entrenador no está ahora sobre la mesa de los temas que hay que resolver con carácter de urgencia.

Si Arbeloa no cumple el objetivo de conquistar algún título y el Real Madrid no es capaz de pelear hasta el final por la Liga y hacer un papel digno en la Champions –mínimo alcanzar los cuartos de final–, habrá relevo en el banquillo del Bernabéu, pero eso se decidirá a partir de junio porque el próximo verano, con un Mundial de por medio, será especialmente largo.

Ahora la prioridad en las oficinas de Valdebebas pasa por tomar una decisión sobre las salidas, porque este verano habrá salidas en la primera plantilla del Real Madrid, y sobre qué futbolistas pueden y deben ponerse en el mercado. No se trata sólo de colocar el cartel de transferibles a los jugadores que menos cuentan para Arbeloa, se trata de vender a aquellos futbolistas que tengan valor en el mercado y que sirvan para hacer caja de verdad.