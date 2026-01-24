Di Carlo, presidente de River Plate: «Florentino Pérez es el dirigente más relevante de la historia del fútbol»

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, no ha dudado en mostrar su admiración hacia Florentino Pérez, máximo mandatario del Real Madrid. El directivo de la entidad millonaria definió al madridista como un modelo indiscutido de conducción dentro del fútbol internacional.

«El Real Madrid es el gran ejemplo a seguir y sobre todo la figura de Florentino Pérez, el dirigente más relevante de la historia del fútbol», aseguró Di Carlo, resaltando la influencia del presidente del Real Madrid tanto en el éxito deportivo como en la consolidación de una estructura institucional firme y perdurable.

Desde su punto de vista, Florentino encarna una manera de gestionar basada en la planificación a largo plazo, la solidez económica y una ambición constante que ha permitido transformar al club blanco en una referencia global. En ese sentido, el Real Madrid aparece como un espejo en el que River busca mirarse para potenciar su proyección internacional.

Estas declaraciones se producen en una etapa clave para la entidad argentina, que atraviesa nuevos retos deportivos y organizativos con el objetivo de crecer sin perder su esencia como club de socios. En ese marco, la mención a Florentino Pérez refleja la intención de inspirarse en los modelos más exitosos del fútbol europeo.

Las declaraciones, realizadas en una entrevista que recoge el diario El País, vuelven a poner en relieve la dimensión simbólica y real de Florentino Pérez como uno de los dirigentes más influyentes del fútbol actual, cuyo liderazgo no tiene límites.

Hay que mencionar que ambos mandatarios mantienen una gran relación. Real Madrid y River Plate siempre se han tenido mucho respeto y cariño, empezando por lo que más les une, que es la figura de Alfredo di Stéfano. La última vez que ambos clubes entablaron conversaciones fue el fichaje de Franco Mastantuono, cuyas negociaciones fueron muy sencillas.