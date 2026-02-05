Pintus saca el látigo, Trent apunta a Mestalla y Rodrygo trabaja en el interior

El Real Madrid sigue trabajando para preparar el partido contra el Valencia de este domingo en Mestalla. Pintus ha vuelto a someter a los jugadores a una nueva paliza física. El preparador ha liderado una sesión larga, donde el físico ha sido el gran protagonista de nuevo, aunque también hubo tiempo para los ejercicios con balón. Trent y Mendy realizaron toda la sesión con el grupo y apuntan a Mestalla.

Los dos laterales están saliendo de sus respectivas lesiones y podrían ser la principal novedad en la convocatoria de Arbeloa contra el Valencia. La otra cara de la moneda es Rodrygo. El brasileño no saltó al césped con sus compañeros porque se quedó en el interior de las instalaciones haciendo trabajo específico. No obstante, su ausencia no preocupa y el viernes debería volver al grupo, justo a tiempo para visitar al Valencia.

Otra de las ausencias de la sesión fue Alaba, que atraviesa un proceso gripal y estaba con fiebre, por lo que no pudo ejercitarse. Por su parte, Rüdiger y Carvajal continúan con planes muy personalizados para intentar que lleguen al choque contra los de Corberán. Habrá que esperar hasta este viernes para saber si el central alemán y el capitán del Real Madrid se apuntan a Mestalla.

Los blancos visitan un campo siempre complicado en busca de sumar los tres puntos, para continuar con su persecución al Barcelona en Liga o recuperar el liderato en caso de que los azulgranas tropiecen. Para este partido, Arbeloa no podrá contar ni con Vinicius, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni Bellingham, que se lesionó en el último partido de Liga contra el Rayo Vallecano.