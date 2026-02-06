La UEFA multa a Arbeloa y Mourinho por los retrasos en el Benfica-Real Madrid

Los dos partidos de sanción a Rodrygo Goes por su expulsión en el Benfica-Real Madrid no son el único castigo de la UEFA por lo sucedido en Da Luz. El colegiado italiano Davide Massa también recogió en el acta del partido que ambos equipos ingresaron tarde al terreno de juego, lo que provocó que el encuentro iniciara más allá de las 21:00 horas establecidas. Tanto Benfica como Real Madrid deberán pagar una multa de 40.000 euros, mientras que sus entrenadores, Álvaro Arbeloa y José Mourinho, han recibido una advertencia por parte de la UEFA, que los considera responsables de este retraso en el inicio del partido.

Por tanto, los técnicos de ambos conjuntos se enfrentan a una sanción disciplinaria si vuelven a repetir esta infracción. Real Madrid y Benfica volverán a verse las caras en los dieciseisavos de final de la Champions League, en una eliminatoria a doble partido que arrancará el miércoles 17 de febrero en Lisboa. El conjunto blanco no podrá contar para el encuentro de ida con Rodrygo Goes, que también se perderá la vuelta, y Raúl Asencio, expulsado por doble amarilla en el último duelo de la fase de liga. Jude Bellingham tampoco estará disponible, en su caso por su lesión sufrida ante el Rayo Vallecano que le dejará K.O., en principio, durante febrero.

La eliminatoria previa a los octavos de final, donde el ganador se verá las caras con Sporting de Portugal o Manchester City, nos dejará una reedición del reciente duelo entre Real Madrid y Benfica. Un partido, el último de la fase de liga de la Champions, en el que a los blancos les valía un empate para asegurar su presencia en el Top 8 y evitar la ronda previa. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa se vio superado en Da Luz por un Benfica que logró su clasificación con un gol del portero Trubin en el tiempo de descuento. Ahora, el técnico merengue se medirá de nuevo a su gran referente en los banquillos, un José Mourinho que llega a esta eliminatoria sin nada que perder.

Posible sanción para Arbeloa y Mourinho

Ambos entrenadores se enfrentan a un riesgo de sanción de cara al duelo de dieciseisavos de final de la Champions entre Real Madrid y Benfica. El órgano disciplinario de la UEFA castigó el retraso con el que comenzó el reciente partido entre ambos conjuntos. UEFA considera a los entrenadores como los responsables de esta tardanza a la hora de saltar al terreno de juego.

La importancia de los escasos minutos de retraso con los que inició el choque se incrementó en la última jornada de la fase de liga, ya que se disputó de manera íntegra y simultanea a las 21:00 horas del pasado miércoles 28 de enero. Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho recibieron una advertencia por parte de la UEFA, por lo que recibirán una sanción disciplinaria si reinciden en esta infracción.