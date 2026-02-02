Estos son los partidos que Bellingham se perderá tras su última lesión

La lesión de Jude Bellingham fue la noticia negativa de la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El futbolista inglés tuvo que abandonar el terreno de juego a los diez minutos de partido al intentar alcanzar un balón en profundidad de Mastantuono. Interrumpió su carrera después de sentir un fuerte dolor en el isquiotibial de la pierna izquierda y se fue al suelo. Brahim Díaz, que provocó el penalti que supuso el 2-1 definitivo, entró en su lugar.

Las pruebas médicas realizadas horas después del partido revelaron que Jude Bellingham sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Una dolencia que le mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de cuatro semanas. Por tanto, el jugador merengue se perderá, si se cumplen estos plazos, el mes de febrero al completo. En este periodo de tiempo el Real Madrid disputa cinco encuentros, aunque su ausencia también podría incluir otro partido más, que los blancos jugarán el día 28 de febrero o el 1 de marzo ante el Getafe.

De esta forma, Álvaro Arbeloa pierde a uno de sus fijos en el once desde su llegada al banquillo del Real Madrid. Bellingham se perdió el estreno del técnico en el cargo ante el Albacete, pero desde entonces había disputado todos los minutos posibles. El ‘5’ de los blancos jugó al completo los encuentros ante Levante, Mónaco, Villarreal y Benfica y repitió como titular ante el Rayo. Ante la baja del futbolista inglés, Arbeloa deberá buscar alternativas en el once de cara a los próximos encuentros, como podría ser la inclusión de un Brahim Díaz que ya hizo ‘de Bellingham’ frente al conjunto vallecano.

Otra alternativa por la que podría optar el técnico salmantino es la de dar entrada a Dani Ceballos. El jugador español completó un buen partido en la segunda mitad ante el Rayo, forzando la expulsión de Pathé Ciss y asumiendo la responsabilidad con balón en el centro del campo. De cara a la próxima jornada liguera, en la que el Real Madrid visita Mestalla para medirse al Valencia, Arbeloa tampoco podrá contar con un Vinicius Junior que cumple ciclo de tarjetas amarillas.

Qué partidos se pierde Jude Bellingham

Tras las pruebas realizadas a Jude Bellingham en la tarde del domingo, el futbolista inglés se perderá alrededor de cuatro semanas por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El Real Madrid apunta a perder a uno de sus hombres clave para los próximos seis encuentros. Un periodo en el que los blancos disputan cuatro jornadas ligueras y los playoffs de la Champions League -ida y vuelta- ante el Benfica de José Mourinho. Se espera que el ‘5’ pueda regresar para la visita al Celta del 7/8 de marzo.