Pathé Ciss se disculpa con Dani Ceballos por su roja salvaje en el Bernabéu: «No pasa nada amigo»

Pathé Ciss quiso disculparse con Dani Ceballos por una entrada salvaje que le costó la roja en el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. El campeón de la Copa África no midió bien con el centrocampista blanco siendo expulsado del campo en el minuto 80. Inicialmente el jugador senegalés negó la mayor en un primer encuentro con la prensa tras el encuentro.

El centrocampista vallecano, sin embargo, volvió a ver la acción repetida e inmediatamente se disculpó por una acción que podría haber lesionado gravemente a Dani Ceballos. «Al salir del estadio, me preguntaron si era tarjeta roja, y lo dudé, pero acabo de volver a ver la repetición en casa y admito que sí era roja. Aprovecho para disculparme con todos: mis compañeros, la afición y también con Dani Ceballos», dijo.

Nada amigo . Cosas de fútbol 🫱🏽‍🫲🏾🙏🏽 https://t.co/7bkNFcRhEe — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) February 1, 2026

Esas palabras provocaron que el jugador del Real Madrid le respondiese en las redes sociales correspondiendo la sinceridad de Pathé Ciss. «Nada amigo. Cosas del fútbol», dijo acompañado de emojis de darse la mano y aceptando las disculpas.

Pese a que muchos simpatizantes del antimadridismo intentaron aprovechar los apuros pasados por el Real Madrid para ganar al Rayo Vallecano, la realidad es que el arbitraje realizado Diaz de Mera fue exquisito. El colegiado expulsó correctamente a Pathé Ciss por esa entrada igual que a un Pep Chavarría que empujó delante de todo el mundo a Rodrygo contra las vallas publicitarias cuando el partido agonizada.

Previamente, Diaz de Mera decretó penalti de Mendy sobre Brahim en una acción donde el defensa fue a despejar y terminó impactando con el atacante hispano-marroquí. Mbappé marcaría tras esa acción el definitivo 2-1 en el marcador. El director deportivo del Rayo David Cobeño fue a buscar al colegiado en los túneles de vestuarios quedando reflejada esta acción en el acta del colegiado por la impotencia rayista.