Chavarría fue expulsado por un empujón antideportivo a Rodrygo

El Rayo Vallecano terminó con nueve jugadores ante el Real Madrid por una expulsión de Pep Chavarría en el 103. Ya estaban con 10 después de que Pathé Ciss viera la cartulina roja en el minuto 80 por una dura entrada a Dani Ceballos. Con 2-1 en el marcador, el defensor del conjunto vallecano empujó a Rodrygo Goes contra la valla publicitaria sin estar el balón en juego. El árbitro lo vio y le mostró la segunda amarilla.

Fue prácticamente la última jugada del partido. El balón salió por la línea de banda y el jugador del Rayo empujó a Rodrygo para coger el balón y sacar rápido. El árbitro añadió un minuto más, pero el marcador no se movió y el Real Madrid se llevó una victoria muy importante. El gol de Mbappé dejó visto para sentencia el choque. Los de Iñigo Pérez estaban resistiendo como podían con 10, pero llegó la acción de Mendy que golpeó a Brahim dentro del área y el francés no falló desde los once metros.

Ese gol da aire a un Madrid que no jugó su mejor partido ni mucho menos. Un día que arrancó con nuevos pitos a los jugadores. Vinicius, Mastantuono y Bellingham fueron los más abroncados por la afición del Santiago Bernabéu. Al final aparecieron los de siempre, Courtois con una parada salvadora y Mbappé con el gol de la victoria que pone a los blancos a uno del Barcelona. Chavarría, por su parte, no podrá estar en el próximo partido contra el Oviedo.