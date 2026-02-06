Rodrygo Goes trabajó en solitario en el entrenamiento del viernes del Real Madrid. El brasileño se ejercitó a menor ritmo que sus compañeros antes de preparar el partido contra el Valencia correspondiente a la jornada 23 de Liga. El delantero es duda para el encuentro y hasta el sábado no se conocerá con exactitud su disponibilidad para un duelo donde no estará Vinicius Junior por sanción y Jude Bellingham por lesión.

Cuando parecía que Rodrygo Goes sería titular indiscutible para el encuentro contra el Valencia el infortunio se cruzó en el camino del brasileño para sufrir una sobrecarga en la pierna. El jugador estuvo entrenándose bajo la intensa lluvia como el resto de sus compañeros, quienes hicieron trabajo táctico y un partidillo.

Todo apunta a que si Rodrygo no es de la partida su puesto lo podría coger Gonzalo. El canterano madridista podría ser la punta de lanza del ataque blanco en Mestalla con Mbappé jugando en la banda izquierda y Franco Mastantouno en la derecha. Está por ver qué hará Arbeloa, pero esta solución podría ser la más adecuada para cubrir una banda izquierda que se quedaría huérfana.

Además de la duda de Rodrygo, los únicos jugadores del Real Madrid que no comparecieron en el terreno de juego en el entrenamiento en Valdebebas fueron Eder Militao y Jude Bellingham. Ambos trabajaron en el interior de las instalaciones recuperándose de sus respectivas dolencias y se espera que ninguno reaparezca en este mes de febrero.

El Real Madrid necesita sumar los puntos contra el Valencia para seguir enganchado a un campeonato de Liga que lidera el Barcelona con un punto de ventaja sobre los blancos. Los che sufrieron un duro golpe esta semana en la Copa del Rey al ser eliminados en el tiempo de descuento contra el Athletic de Bilbao.