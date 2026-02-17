Bochornoso Otamendi: ‘chulea’ a Vinicius después de la agresión racista de su compañero en el Benfica

Nicolás Otamendi, jugador del Benfica, provocó a Vinicius en los últimos minutos del tenso encuentro entre el conjunto portugués y el Real Madrid en la Champions. El central argentino le mostró al futbolista brasileño un tatuaje con la Copa del Mundo ganada con su país, así como otro de Leo Messi, alejándose así de lo que era el partido en cuestión.

Otamendi tuvo que tirar de Argentina y no de su actuación individual en su carrera (entre otras cosas, no tiene ninguna Champions) para provocar a Vinicius, indiscutible figura del Real Madrid en la victoria ante el Benfica. El brasileño marcó el gol del triunfo del equipo de Arbeloa y además vivió otra escena desagradable y vergonzosa: fue insultado de forma racista por Prestianni.

Cuando el encuentro ya se acababa en el Estadio Da Luz, a la espera de que se sacara un córner, Otamendi se levantó la camiseta y dejó ver sus muchos tatuajes a Vinicius, al que tenía a menos de un metro. Entre esos tatuajes, la clave estaba en uno de Messi y, sobre todo, el de la Copa del Mundo ganada en 2022 con Argentina.

Lo hizo Otamendi en forma de provocación, queriendo sacar de quicio a Vinicius, que ya tenía una tarjeta amarilla vista por la celebración del gol que hizo en el inicio de la segunda parte. Así, el jugador del Benfica buscó desquiciar a Vinicius, algo que no consiguió, ya que el futbolista del Real Madrid no entró en el juego del veterano defensor argentino.

El Real Madrid ganó al Benfica en el partido de ida de playoffs de Champions en Lisboa gracias a un gol del propio Vinicius, que unos minutos después sufrió el ataque racista de Prestianni, al que acusó de llamarle «mono». El próximo miércoles 25 se disputará el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu.