Felipe Melo defiende a Vinicius y carga contra Prestianni: «Fuego a los racistas, su mujer le habrá sido infiel con un negro»

Felipe Melo, mítico ex futbolista brasileño que pasó por equipos como el Almería, el Inter de Milán o la Juventus, ha estallado en sus redes sociales tras el episodio racista que sufrió Vinicius Jr. frente al Benfica. Prestianni se tapó la boca con la camiseta y llamó «mono» en varias ocasiones al atacante merengue, que se lo comunicó de inmediato al árbitro. Las reacciones desde ese instante se han sucedido en las redes sociales, donde Vinicius está siendo apoyado por este lamentable e inaceptable episodio.

Uno de los que ha sacado la cara por el carioca es su compatriota Felipe Melo, que compartió un vídeo en sus redes sociales visiblemente indginado con lo sucedido sobre el terreno de juego del Estadio da Luz. «Fuego para los racistas, y si tú defiendes a los racistas, fuego también. Es una broma que diga que nadie puede probar sus palabras, esto no puede quedar así», dice el ex mediocentro.

Un Felipe Melo que no tuvo filtros a la hora de hablar del propio Prestianni: «Su mujer debe haberle sido infiel con un hombre negro…», comentaba después de decir que Vinicius puede celebrar como quiera y que no estaba provocando a nadie, sino festejando un gol tan importante como el que marcó, que le dio el triunfo al Real Madrid a domicilio frente al Benfica.

El Real Madrid señala a Prestianni y defiende a Vinicius

Sobre el césped del estadio lisboeta se vivieron de máxima tensión, con la activación del protocolo antiracismo por parte del árbitro y la posibilidad de que Vinicius se enrocase en su idea de no seguir jugando el encuentro planeando sobre la capital lusa. Pero tras el encuentro, desde el vestuario del Real Madrid quisieron poner el foco sobre el culpable de lo sucedido y no generalizar en ningún momento.

«Lo que ha pasado se la obra de un tipo al que se le ha ido la lengua», aseguran desde el Real Madrid. «Un canchero maleduacado», añaden a la hora de hablar de Prestianni. «No se debe genelaizar en ningún caso, ya que la realidad es que un tipo ha estado muy mal», comentan desde la entidad madridista, dejando claro que para el club es mucho más alarmante y preocupante cuando un estadio al unísono carga contra Vinicius, como ha sucedido en algunas ocasiones, que lo vivido en Lisboa.

«No hay enfado con el Benfica ni con su afición», destacan, a pesar de que tras lo ocurrido el estadio reaccionó pitando a Vincius y cantándole «¡vete al carajo, Vincius, vete al carajo!». Además, no dudó aplaudir al presunto racista cuando Mourinho le retiró del partido. Un Vinicius que lo único que hizo fue marcar un golazo y celebrarlo bailando, como por otro lado es habitual. En ese momento, los jugadores de Arbeloa empezaron a recibir una lluvia de objetos, para desconcierto de los futbolistas, que miraban a la grada mientras retiraban los objetos del campo.

Al mismo tiempo, François Letexier, árbitro del encuentro, amonestó a Vinicius, al entender que, en lugar de calmar los ánimos, seguía provocando a la afición rival con gestos como señalarse el nombre. Pero lo peor estaba por llegar. Cuando ambos equipos regresaban a sus respectivos campos, se produjo el bochorno. Prestianni, tapándose la boca, insultó a Vinicius, que corrió inmediatamente hacia el árbitro. «¡Mono!», se leía en los labios del madridista, lo que llevó a Letexier a activar el protocolo contra el racismo y detener el partido.