Convocatoria del Real Madrid contra Osasuna: Huijsen no viaja a Pamplona y Thiago repite en la lista

La principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra Osasuna en El Sadar será el regreso a la lista de Raúl Asencio. El central no pudo estar junto a sus compañeros el pasado martes en Lisboa para jugar contra el Benfica la ida del playoff de la Champions al estar sancionado, pero sí está disponible para este importante partido de Liga contra los navarros. Thiago Pitarch repite en la lista.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Arbeloa mantiene tres jugadores en la enfermería. Militao, Bellingham y Rodrygo siguen sin estar disponibles para el salmantino. Se espera que los dos primeros estén de regreso a finales del mes de marzo o principios de abril, mientras que el atacante podría volver contra el Getafe. Hay que recordar que tampoco podrá ser de la partida el próximo miércoles frente al Benfica al estar sancionado. El último en caer ha sido Dean Huijsen.

Un punto de inflexión

El vestuario del Real Madrid afronta este partido contra Osasuna como un punto de inflexión para lo que resta de temporada en Liga. Los blancos recuperaron el pasado lunes el liderato tras la derrota del Barcelona frente al Girona en Montilivi. Ahora, los de Arbeloa tienen dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y afrontan este encuentro contra los navarros como una oportunidad no sólo de mantener la primera posición, sino de ganar para meter presión a los de Flick, que juegan el domingo contra el Levante en el Camp Nou.

Arbeloa ha sido capaz de lograr seis puntos más que los de Flick desde que es entrenador del Real Madrid. El técnico madridista cogió a los blancos a cuatro puntos del Barcelona y, en estos momentos, están dos puntos por encima de los azulgranas y en una posición mucho más favorable para pelear por el título de Liga.

Convocatoria del Real Madrid