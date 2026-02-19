El Real Madrid jugará ante el Elche el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas

El Real Madrid ya tiene fecha para jugar el partido de la jornada 28 de la Liga ante el Elche. Lo hará en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 14 de marzo a las 21:00 horas, lo que podría coincidir entre los dos partidos de los octavos de Champions si finalmente eliminan al Benfica la semana que viene. Un duelo vital para defender el liderato tras el último pinchazo del FC Barcelona.

Aunque previamente tiene ya partidos programados contra Osasuna, Getafe y Celta, el conjunto blanco ya ha empezado a hacer cuentas para intentar sacar distancia antes de las últimas jornadas del campeonato. En el partido del Martínez Valero no lograron pasar del empate, pero la buena dinámica con Álvaro Arbeloa hace soñar en Chamartín para devolver el golpe al conjunto ilicitano.

Sin embargo, la Liga avisó que el horario está sujeto a modificaciones en función de lo que ocurre en los play offs de la Copa de Europa. El Atlético se enfrentará al Getafe el mismo día, pero a las 16:15 horas, mientras que el Barcelona al ya estar clasificado matemáticamente a octavos al quedar entre los ocho primeros jugará el domingo 15 de marzo a las 16:15 contra el Sevilla.