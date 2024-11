El Al-Nassr es un gran obstáculo por Laporte

El Al-Nassr no pondrá sencilla la marcha de Aymeric Laporte. El conjunto saudí pagó 25 millones de euros por el francés en el verano de 2023 y ahora no está por la labor de dejar marchar al central a un coste asequible para la entidad madridista. En el Real Madrid gusta el internacional español y son varios los que le ven como el jugador ideal para reforzar una zaga mermada por las lesiones, pero al mismo tiempo no están por la labor de pagar una cantidad desorbitada para un jugador que ya ha cumplido los 30 años.

En el Al-Nassr entienden a la perfección que Laporte quiera hacer las maletas y regresar al fútbol de primer nivel, que es el europeo. El internacional español está como loco por regresar al Viejo Continente y el Real Madrid sería un escenario al que no le podría decir que no, pero la entidad saudí sólo le dejará salir si previamente llega a un acuerdo con el club que le quiera fichar, en este caso sería la entidad madridista.

Por esto, este es el mayor obstáculo que se va a encontrar el Real Madrid a la hora de intentar fichar a Laporte. Ya que el jugador está dispuesto a todo por jugar de blanco en el estadio Santiago Bernabéu. Como ya contó OKDIARIO, Aymeric cobra 24 millones de euros por temporada en Arabia Saudí, un salario inasumible para el Real Madrid. No obstante, eso ya no es un problema. El jugador está dispuesto a ajustarse lo que sea necesario su salario para poder fichar por la entidad madridista. Es decir, pasaría a cobrar entre seis y ocho millones de euros.

Laporte encaja

En el Real Madrid saben que Laporte es un jugador de rendimiento inmediato. Tiene experiencia en la élite, buena salida de balón y convive bien con la presión, tal y como se vio en el Manchester City y se sigue viendo con la selección española, por lo que es un defensa de garantías. Incluso la duda de su edad, que tiene 30 años, que también hace dudar al club blanco, tampoco sería un obstáculo insalvable, ya que, en condiciones normales, podría jugar al máximo nivel tres o cuatro años más.

Hay que recordar que el Real Madrid ya se interesó por Laporte el verano pasado tras ver como Leny Yoro decidía firmar por el Manchester United. La entidad madridista preguntó por el internacional español, pero pronto comprendió que era una operación que imposible. Aunque desde la dirección deportiva no se vio con malos ojos la opción de reforzar el centro de la defensa con un jugador experimentado y de rápida adaptación como el campeón de Europa con España, su situación era compleja por lo explicado anteriormente.

De hecho, públicamente Laporte no ha tenido el más mínimo problema en reconocer que el Real Madrid sería una opción más que interesante en una entrevista concedida hace unos días a la Cadena Ser. «Suena bien. No se desprecia a equipos como el Real Madrid», afirmó el zaguero, que en estos momentos es el número uno en la lista de posibles fichajes.