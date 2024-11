El Real Madrid prepara el futuro

El Real Madrid ya planifica que el que será su futuro. De hecho, en el club blanco siempre van un paso más allá. En Valdebebas no se para ni un sólo día. Y ahora, los blancos ya piensan en los problemas que tienen en el presente, que son muchos por culpa de las lesiones, pero también en como mejorarán la plantilla a partir del 1 de julio.

Lo más inmediato que está haciendo el Real Madrid es peinar el mercado en busca de un central. No se mira otra posición para el mes de enero, sólo esa. La dirección deportiva lleva tiempo peinando el mercado, pero no es sencillo. La entidad madridista busca un central bueno, bonito y barato. Obviamente, no es sencillo y menos cuando el mundo entero es plenamente consciente de que tiene una necesidad. La posición del club respecto al mercado es de debilidad.

El Real Madrid necesita un central por número. En estos momentos, en la plantilla del primer equipo tienen sólo dos jugadores sanos para esa posición. Rüdiger, que es intocable, y Vallejo, que no cuenta. Alaba está cerca de empezar a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, pero conocer en que estado físico regresara es una incógnita. Asencio pasará a formar parte del primer equipo, al igual que Jacobo Ramón, actualmente también lesionado, pero por una cuestión numérica deben fichar.

No obstante, el club blanco tiene varias líneas rojas que quieren cumplir y que dificultan la contratación de un central, ya que en enero las opciones que hay encima de la mesa son escasas. Laporte es el jugador ideal en estos momentos, especialmente por adaptación inmediata, pero el hándicap es llegar a un acuerdo con el Al-Nassr.

Por lo tanto, el Real Madrid en estos momentos está decidido a fichar en enero, pero nadie debe descartar que llegue el 1 de febrero, se cierre el mercado de invierno y no hayan sido capaces de encontrar un jugador que les encaje. Si esto sucede, deberán cruzar los dedos con el regreso de Alaba.

Mirando al verano

Por otro lado, mirando al verano, el Real Madrid tiene trazado perfectamente su plan. Los blancos apostarán por reforzar el equipo con dos jugadores que llegarán libres, que no gratis, ya que ambos cobrarán una importante prima de fichaje, como son Alexander-Arnold y Alphonso Davies.

Tanto el inglés como el canadiense no están por la labor de renovar sus respectivos contratos tanto con el Liverpool como con el Bayern. En la entidad madridista están convencidos de que se mantendrán firmes en su decisión y podrán fichar a dos jugadores que serán mucho más que dos laterales.

Desde el club también están seguros de que de hacerse con ambos jugadores las incorporaciones serán muy limitadas. Sólo un central en caso de que aparezca una oportunidad de mercado y en este invierno no se encuentre un zaguero que cumpla con los requisitos. Y es que, tanto Alaba como Arnold son laterales, pero también pueden jugar en el centro del campo. Por lo tanto, sus fichajes descartarían otras opciones como, por ejemplo, Wirtz.