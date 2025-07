Antes de ser un superhéroe, Pedro Pascal interpretó a este villano de DC inspirado en Trump

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos acaba de aterrizar en los cines de todo el mundo y según las primeras impresiones de la crítica especializada, estamos ante uno de los mejores productos recientes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Con ello, ahora los fans y espectadores del género ya no podrán dejar de ver a un superhéroe cuando admiren al actor Pedro Pascal, quien en la cinta interpreta a Reed Richards, el líder de la familia superheroica. Sin embargo, mucho antes de pasarse al mundo fílmico liderado por Kevin Feige, la estrella chilena tuvo un breve paso por DC, dando vida a un villano claramente inspirado en Donald Trump.

Quizás mucho no la recuerden porque la crítica la destrozó y porque ha sido uno de los más grandes fracasos económicos del género para Warner Bros. Pero un lustro antes de que el mundo pudiese verlo como un superhéroe, Pedro Pascal fue el antagonista Maxwell Lord en Wonder Woman 1984. El filme en cuestión surgió ya en pleno debacle del DC de Zack Snyder, aunque en la major no pudieron evitar ofrecer una continuación a la Mujer Maravilla, tras los grandes resultado conseguidos por su antecesora, la película origen que presentó a Gal Gadot como la heroína amazónica de la isla secreta de Themyscira. Wonder Woman recaudó 824 millones de dólares en todo el mundo, siendo una producción realmente relevante para Hollywood, demostrando así que era posible apostar por un largometraje protagonizado por una mujer, dentro de la tipología de cine de Marvel y DC. Desgraciadamente para ella, la secuela fue vapuleada por la crítica y ni siquiera la encarnación de Pascal como el empresario Maxwell Lord logró evitar el descalabro dirigido por Patty Jenkins.

Con un presupuesto de 200 millones de dólares, Wonder Woman 1984 sólo recaudó 166 millones en el box office internacional, poniendo punto y final a cualquier otra apuesta en solitario de Gadot como Diana Prince. Eso sí, la actriz israelí regresaría a su papel en breves apariciones en ¡Shazam! La furia de los dioses y Flash.

De villano a superhéroe: Pedro Pascal

En el recién estrenado nuevo universo de DC, el rol de Maxwell Lord recae en Sean Gunn, el propio hermano del director de Superman, James Gunn. Un personaje que poco o nada tiene que ver con el actual Presidente de los Estados Unidos, pero que en el contexto de los 80 del filme, el líder norteamericano fue una referencia clara. De hecho, desde la producción de Wonder Woman 1984 se confirmó que se tomaron elementos de la personalidad y actitud de Trump, sobre todo todo lo que tiene que ver con la ambición desmedida del villano.

Aunque lo más extraño de todo para los espectadores no fue que el actor no fuese un superhéroe y verle en una representación malvada, sino que vimos a Pedro Pascal completamente afeitado sin su icónico bigote. El tres veces nominado al Emmy recordaba así su experiencia para Variety:

«Mi barba es un desastre, pero cuando me afeité por completo…el resultado fue terrible. No estoy para nada de acuerdo con esa versión mía sin barba. Me horrorizó tanto cómo me veía en Wonder Woman 1984. Me encantó la película, pero no pude soportar mi aspecto, así que desde entonces evito afeitarme a menos que sea estrictamente necesario».

La sinopsis oficial de Wonder Woman 1984 nos sitúa cronológicamente en los 80, dentro del conflicto de la Guerra Fría. Bajo este contexto, la heroína deberá enfrentarse al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga, Barbara Minerva. Acompañando a Gadot y Pascal, el elenco volvió a contar con Chris Pine, Robin Wright y Connie Nielsen, incluyendo a nuevos nombres de la talla de Kristen Wiig, Gabriella Wilde y Natasha Rothwell. Con un 4,6/10 de nota media en Filmaffinity y un 57% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, la continuación está disponible en el catálogo de Movistar Plus y HBO Max.

El verano cinematográfico de Pedro Pascal

Su papel como el superhéroe Reed Richards no será la última participación de Pedro Pascal en la presente cartelera veraniega. A la estrella podremos verla de nuevo el próximo 14 de agosto en la comedia romántica Materialistas, junto a Dakota Johnson y Chris Evans. Después, el 12 de septiembre compartirá pantalla junto a Joaquin Phoenix en el último filme de Ari Aster, Eddington.

¿Podrá Pascal convertirse en la nueva estrella de Marvel? ¿Funcionará Los 4 Fantásticos: Primeros pasos en la taquilla? Sea como fuere, el actor volverá a ser Reed Richards en 2026, cuando Marvel estrene Vengadores: Doomsday.