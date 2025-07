Las primeras críticas de ‘Los Cuatro Fantásticos’ son esperanzadoras: «Se siente como un nuevo comienzo»

Los estrenos de la cartelera se adelantarán esta semana al jueves, en vez de presentar las principales novedades como casi siempre, los viernes. Y efectivamente, esto quiere decir que desde mañana tendremos disponible en los cines una de películas más esperadas del verano: el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Cinta clave en el futuro de una Marvel que tras los fracasos económicos de Capitán América: Brave New World y Thunderbolts precisa de un triunfo incontestable que asegure el futuro de un universo cinematográfico ciertamente inestable. Con un presupuesto de 200 millones, su hándicap reside en su capacidad para tener una proyección inicial poderosa, la cual augure una pronta recuperación de la inversión. La expectación es máxima y las primeras críticas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos no dejan lugar a dudas. La casa de las ideas ha recuperado la fe mediante la sencillez y la emoción.

Según el productor ejecutivo Kevin Feige, Brave New World no funcionó por ser la primera cinta de el Capitán América sin Chris Evans. Mientras que Thunderbolts tuvo problemas en la recaudación porque la mayoría de sus personajes eran roles secundarios en el universo. Con Los Cuatro Fantásticos, Feige ya no tiene ningún tipo de excusa. Ahora sí, el reinicio es una de esas últimas balas en la recámara de una IP a la que ya no le valen más tropiezos si quiere que Disney continúe apostando por un género en pleno decrecimiento financiero. A su favor, la estrategia de Marvel parece haber sido la más acertada. Primeros pasos está lo suficientemente alejada de Jurassic World: el renacer como para que el fenómeno jurásico no le afecte y también, lo bastante separada del reboot de Superman, su competencia más directa en cuestión de género. Por delante no existe ninguna producción con un reclamo parejo, más allá de filmes de terror esperados como Devúelvemela, Weapons y la comedia Agárralo como puedas.

¿De qué trata la película?

Ambientada en un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, la familia superheróica más famosa de Marvel se enfrenta a su misión más difícil. Deben reforzar su vínculo familiar mientras que paralelamente intentan defender su planeta del dios espacial Galactus y de su enigmático heraldo, Silver Surfer.

Todavía queda más de un año para el estreno de Vengadores: Doomsday, pero la selección de casting de Reed Richards y compañía supone una apuesta poderosa cuyo reclamo necesitaba poseer esa capacidad de atracción mundial del público a las salas de cientos de países. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach completan el elenco inicial, mientras que Julia Garner, Ralph Ineson, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles.

A esto se le suma la participación del cineasta Matt Shakman, responsable de la dirección de varios capítulos de series tan míticas como House, Mad Men o Juego de Tronos. Aunque la clave que lo ha llevado a obtener grandes críticas por dirigir Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos fue su experiencia liderando la visión de la serie Bruja Escarlata y Visión. Pero, ¿ha conseguido convencer del todo a la crítica especializada que ya ha podido verla?

Las críticas a ‘Los Cuatro Fantásticos’

Por el momento las críticas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos han logrado generar en Rotten Tomatoes, un 85% de reseñas positivas (la nota corresponde al momento exacto de la elaboración del artículo). La dimensión de la valoración en el portal norteamericano es esperanzadora, pues es la misma que posee Vengadores: Infinity War. Todavía por detrás de otras apuestas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) como Civil War o Spider-Man: Sin camino a casa, la película según Peter Debruge de Variety, se siente como «un nuevo comienzo».

Entre las múltiples críticas, destaca la opinión de Dan Jolin para Empire: «Rebosante de sinceridad, presenta a un escuadrón heroico comprometido con la protección de la Tierra, al tiempo que anima al mundo entero a unir sus brazos y aportar su granito de arena».

Por otra parte, Megan O’Keefe de Decider asegura que la banda sonora de Michael Giacchino es «increíble». Emma Kiely de Collider apunta a que el trabajo se siente como un «gran homenaje» a los creadores originales. Los Cuatro Fantásticos no se libra tampoco de los malos comentarios de la prensa, con un David Ehrlich de IndieWire que la define como «una claudicación total» de una marca que debería pensar en caminar antes de correr.

Falta saber si tras este fin de semana, Los primeros pasos de la familia superheroica tienen la misma suerte en la cartelera mundial.