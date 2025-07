Después de ‘Superman’ llega ‘Supergirl’: la próxima heroína de DC es un «desastre total»

Con una opinión en redes completamente polarizada, la última película del Hombre de Acero avanza con firmeza en la taquilla mundial. Un respiro al que todavía le queda comprobar si ese gran estreno sigue un buen rendimiento en el box office, para ofrecer pronto a Warner Bros unos beneficios que validen todo el futuro DCU (Detective Comics Universe) que está construyendo James Gunn. Así y con todavía cierta incertidumbres sobre un género que ya no domina tan claramente la cartelera, lo que sí es completamente seguro es la próxima llegada a las salas de la prima de Superman, Supergirl. Una nueva historia que firmará el segundo filme de esta fase de cintas y series bajo el nombre de Capítulo 1: Dioses y monstruos.

Titulada Supergirl: Woman of Tomorrow, el rol de Kara Zor-El tendrá una adaptación que seguirá los pasos de su primo en el cine. Aunque como bien ha reflejado el propio Gunn, la esencia de la heroína femenina difiere en gran medida del amor que sí tuvo Clark Kent cuando llegó a la Tierra. Y por ello, el cineasta la ha defendido en una reciente entrevista como un «desastre total». Dichas palabras no sorprenden a los que ya han podido ver Superman, pues Supergirl realiza una breve aparición al final de la cinta, confirmando que efectivamente, va a ser un caos con patas. Interpretada por Milly Alcock (La casa del dragón), el divertido cameo nos ofrece la información suficiente para introducirnos ciertos rasgos psicológicos del personaje. Por supuesto se la nombra como familiar del héroe y se proclama como auténtica dueña de Krypto, el fantástico perro cuyo carácter rebelde proviene de la crianza (o la falta de la misma) por parte de Kara.

Today we celebrate #Supergirl and all her various incarnations. Can’t wait for you to see the latest version, portrayed by the indomitable @millyalcock, in June 2026. Photo by Parisa Taghizadeh. pic.twitter.com/3sXwAFfxJb — James Gunn (@JamesGunn) March 31, 2025

Además, Superman también cuenta como a Supergirl le gusta estar de fiesta por otras galaxias, coqueteando con los soles rojos que debilitan sus poderes. Como todo nuevo largometraje del presente DCU, Supergirl: Woman of Tomorrow está supervisada por Gunn, pero no será él quien asuma esta ocasión la dirección del proyecto. Tal honor y responsabilidad descansará sobre la mirada de Craig Gillespie, el director australiano responsable de películas como Yo, Tonya o Cruella. El libreto por otra parte, ha sido escrito por Oren Uziel y Ana Nogueira y el resto del elenco confirmado presenta a Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y un Jason Momoa que tras abandonar su personaje de Aquaman, ahora dará vida al mercenario extraterrestre, Lobo.

Superman y Supergirl

Basándonos en el cómic del que parte la trama, en Supergirl: Woman of Tomorrow, Kara Zor-El liderará una rebelión en un mundo alienígena dominado por señores tiránicos. Porque recordemos que en las viñetas y a diferencia de Superman, Supergirl es de Ciudad Argo, un lugar diferente de Kriptón. Kara fue enviada a la Tierra al mismo tiempo que Kal-El, siendo esta mayor y encomendándole la tarea de cuidar de su primo. Desgraciadamente, su cápsula se extravió y cuando llegó al planeta, Superman ya era un adulto.

Ese diferente origen y relación la humanidad lleva a que como bien le contó Gunn a ScreenRant, Kara sea un personaje en pleno contraste con la bondad y entereza de su primo:

James Gunn says Milly Alcock’s Supergirl will be “a total mess” “She’s had a completely different background from Superman. A much more difficult background” (via: Screen Rant) pic.twitter.com/dT8dKTSQ15 — ScreenTime (@screentime) July 14, 2025

«Es un desastre. O sea, creo que, como aprendemos, su pasado es completamente diferente al de Superman. Un pasado mucho más difícil. Él tuvo una maravillosa crianza con sus padres, los cuales lo querían mucho. En cambio, el pasado de ella es muy diferente».

La película de Supergirl está programada para llegar a los cines el próximo 26 de junio de 2026.

El futuro del DCU

Este 2025, el DCU todavía tiene varios estrenos pendientes. Por un lado, la llegada de la segunda temporada de Peacemaker el 22 de agosto y por otro el spin-off de la misma, Waller. Ficción que se centrará en el personaje de Amanda Waller, la despiadada líder del gobierno que durante un tiempo dirigió a el Escuadrón suicida.

En un futuro bastante más lejano, tendremos otras grandes superproducciones del recién inaugurado mundo fílmico y televisivo de DC. Las series de Booster Gold, Lanterns y Paradise Lost llegarán en 2028 y para el mismo año, en el estudio tienen planeado estrenar las cintas de The Authority y la nueva aventura de Batman, The Brave and the Bold. Para 2030, Gunn quiere que la adaptación del cómic La cosa del pantano llegue también a las salas.