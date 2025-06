El motivo de la «muerte de Hollywood» según James Gunn: «Se hacen películas sin guiones terminados»

El 2025 está teniendo algún que otro fenómeno taquillero como Una película de Minecraft, Los pecadores o el live action de Lilo y Stitch. Pero grosso modo, el terreno de la exhibición arrastra una recaudación decreciente y agravada desde la pandemia. Como se ha señalado en multitud de ocasiones, la principal motivación que los expertos atribuyen a la pérdida de espectadores es precisamente, la falta de motivación de estos para acudir a las salas. Sin embargo, en una reciente entrevista el director James Gunn ha atribuido este mal endémico de nuestro tiempo a una deficiencia de la industria respecto a la calidad de los guiones cinematográficos.

Gunn comenzó su carrera en el departamento destinado a configurar los libretos de comedias tan desenfadadas y ligeras como Scooby Doo (2002), aunque más tarde firmaría el material terrorífico escrito del remake de la Amanecer de los muertos (2004) de Zack Snyder y el guion del que fue su debut tras las cámaras, Slither: La plaga (2006). No obstante, la pieza que le otorgó el reconocimiento internacional fue su adaptación a la gran pantalla de Guardianes de la galaxia (2014), el inicio de un periplo por el mundo de los superhéroes y de los cómics que continúa hasta hoy, pues en menos de un mes estrenará el reboot de Superman. El realizador no es únicamente el responsable de este renacer del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, sino que además lidera todo un nuevo DCU (Detective Comics Universe) junto al productor ejecutivo Peter Safran. Un cosmos de largometrajes y series que competirán directamente con Marvel, su antiguo hogar fílmico y precursor del inicio de su filmografía blockbuster.

Desde luego, el género se la juega en esta cartelera estival, donde las propias DC y la casa de las ideas competirán directamente con dos relanzamientos. El primero el de la cuarta representación del héroe de la capa roja encarnado por David Corenswet y el segundo para Marvel, la incursión de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Dos películas que, de no tener un buen desempeño taquillero, podrían dinamitar el futuro de una tipología que lleva reinando en las salas de medio mundo durante más de una década. Pero el creciente desdén con estas cintas y con la asistencia al cine no tiene que ver, según Gunn, con la inapetencia de un público agotado y desinteresado. El germen reside en la filmación de guiones inacabados que no gozan de la suficiente calidad como para saltar al terreno de la producción.

James Gunn y los «guiones inacabados»

Tras varias teorias sobre la retención de la atención de los espectadores en la era del TikTok e incluso debatiendo sobre el precio de las entradas, James Gunn cree que la razón número uno reside en los buenos cimientos que debe tener toda historia.

Por eso, hablando con Rolling Stone, el cineasta explicó dichos motivos:

«Creo que la razón por la que la industria cinematográfica está desapareciendo no es que la gente no quiera ver películas. No es que las pantallas de los hogares se estén volviendo tan buenas. La razón principal es que la gente está haciendo películas sin un guion terminado».

Y es que cuando Gunn asumió el mando de DC Studios, puso por bandera la necesidad de que todas las películas de superhéroes deberían tener sus guiones finalizados para entrar en producción.

«Hasta ahora hemos tenido muchísima suerte, porque el guion de Supergirl fue buenísimo desde el principio. Y luego llegó Lanterns, y el guion era buenísimo. Clayface, lo mismo. Buenísimo. Así que tenemos estos guiones con los que hemos acertado en nuestras elecciones, sea cual sea la combinación», le revelaba el director a la revista norteamericana.

La razón de «la muerte» de Marvel

Con Los Cuatro Fantásticos y las futuras cintas de Los Vengadores, parece que Kevin Feige y el resto del equipo Marvelita han encauzado en cierta medida, el detrimento de la propiedad intelectual. A falta de ver si la crítica y la taquilla, acompaña a dichos trabajos. Pero Gunn, quien dirigió para ellos toda la trilogía de Guardianes de la Galaxia, cree que el anterior mandato de Disney de aumentar el número de películas y series de alguna forma, «los mató». Y de este modo, ahora el ejecutivo del CEO Bob Iger, ya vuelve a priorizar la calidad respecto a la cantidad.

Como bien apunta el propio James Gunn, en DC Studios no tienen la necesidad de sacar un número mínimo ni una cantidad determinada de historias al audiovisual: «Obviamente, haremos algunas cosas buenas y otras no tan buenas, pero esperamos que, en promedio, todo sea de la mejor calidad posible. Nada se pierde sin un guion con el que yo personalmente esté satisfecho», finalizaba el creativo responsable de la franquicia propiedad de Warner Bros. Discovery.

Superman se estrenará el próximo 11 de julio.