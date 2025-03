Es el último fracaso del cine de superhéroes que triunfa en el streaming: dos horas de acción y violencia

La crisis del cine de superhéroes tan sólo es una ramificación más de la aguda falta de creatividad instalada en Hollywood. Saturados de un género que parece ya creado en una cadena de montaje, los espectadores ya sólo responden positivamente a las grandes licencias que siempre han funcionado comercialmente bien. Como son personajes a la altura de Batman, Spider-Man o el grupo de Los Vengadores. Pero con la explosión de dicha tipología, en Sony Pictures pensaron que era una buena idea crear todo un microcosmos fílmico alrededor de los malvados rivales del hombre araña, sin la presencia del propio amigo y vecino de Nueva York. La jugada le salió bien en el caso de Venom, no obstante las siguientes acometidas villanescas han funcionado como un efecto dominó predestinado al precipicio que por otra parte, han tenido una gran repercusión en el streaming. El último fracaso de cine de superhéroes ha sido precisamente, Kraven the Hunter.

Si bien hace una década Kevin Feige y su equipo crearon todo un aparato estratégico de estrenos clave para Disney y Marvel con un éxito incontestable, en Sony demostraron todo lo contrario. Porque a pesar del rédito económico fructuoso de los largometrajes del simbionte y Eddie Brock (Tom Hardy), tras los desastres de Morbius (2022), Madame Web (2024) y la reciente Kraven the Hunter (2024), la compañía ha decidido declinar ese concienzudo interés en plasmar en la gran pantalla el origen de los rivales de Peter Parker con el objetivo de terminar juntándolos a todos como el grupo de Los seis siniestros en una película que los enfrentaría a Spider-Man. Sin embargo, la taquilla deficitaria de este último fracaso del cine de superhéroes implicó el fin de este macropoyecto iniciado hace siete años con la primera Venom (2018).

Eso sí al igual que sucedió con la cinta protagonizada por Jared Leto y el largometraje de Dakota Johnson, Kraven the Hunter está siendo igualmente un producto exitoso dentro de Netflix. Por el momento, el filme lleva tres días en el tercer puesto del Top 10 global, acumulando 7,1 millones de visualizaciones y representando 15 millones de horas vistas dentro del abanico de contenidos del terminal. Desgraciadamente, por el momento sólo está disponible en Estados Unidos, aunque lo más seguro con estos datos es que la empresa dirigida por Ted Sarandos termine apostando por llevar la historia del cazador de los cómics al mercado europeo. Actualmente, en España Kraven the Hunter se puede alquilar vía Apple TV +, Rakuten TV y Amazon.

Un nuevo fracaso del cine de superhéroes

Con una calificación R, la trama de dos horas de acción de Kraven the Hunter buscó en la violencia una motivación extra para atraer a los espectadores. Pero con un presupuesto de casi 130 millones de dólares, la película sólo logró recaudar 62 millones de dólares. El mayor de los desastres del Spider-verse de Sony Pictures y el punto final sobre la crónica de una muerte anunciada por parte de la saga.

Para más inri, tanto en webs como Filmaffinity y Rotten Tomatoes, la cinta es una de las peores producciones del pasado año. De hecho, actualmente en el segundo portal mencionado cosecha un paupérrimo 15% de reseñas positivas. Otro fracaso más en un cine de superhéroes que este verano tiene dos ambiciosos estrenos; el nuevo reboot de Superman y Los Cuatros Fantásticos: Primeros pasos.

¿De qué trata ‘Kraven the Hunter’?

La sinopsis oficial de este último spin-off del universo del hombre araña es la siguiente: «Es la historia sobre cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel llegó a serlo. Kraven es un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le lleva a emprender un recorrido de venganza con devastadoras consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos».

Antes de manifestarse como una debacle económica y crítica, Kraven the Hunter despertaba cierto interés por el equipo creativo e interpretativo que el sello de origen nipón había articulado en torno al relato de origen de este antagonista. Tras las cámaras se encontraba J.C. Chandor, responsable de títulos estimulantes como El año más violento o Cuando todo está perdido y, nominado al Oscar en 2012 en la categoría de mejor guion original por Margin Call. En el terreno del casting, el blockbuster contó con la presencia del que dicen podría ser el nuevo James Bond, Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu), Fred Hechinger (The White Lotus), Alessandro Nivola (The Brutalist) y Christopher Abbot (Pobres criaturas), pero además tenía completando el elenco principal a dos ganadores del Premios Oscar, Russell Crowe y Ariana DeBose.