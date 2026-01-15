Julio Iglesias contrata al abogado José Antonio Choclán para defenderse de las acusaciones de agresión sexual

El cantante Julio Iglesias ha fichado a José Antonio Choclán, uno de los abogados penalistas más prestigiosos de España, para que le defienda de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por antiguas empleadas de su servicio doméstico. Choclán, conocido por representar al empresario Víctor de Aldama en la trama PSOE, se enfrenta ahora a uno de los casos más mediáticos de su carrera.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió el pasado 5 de enero diligencias de investigación tras la denuncia presentada por ex empleadas que acusan al artista de tocamientos, agresiones sexuales e incluso penetraciones cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Los hechos habrían ocurrido en propiedades de República Dominicana y Bahamas entre 2021 y otros años, según una investigación periodística realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Un abogado acostumbrado a la alta presión

José Antonio Choclán saltó a la fama por defender a políticos y empresarios en algunos de los casos de corrupción más mediáticos de las últimas décadas. Participó en las causas donde estuvo implicada la ex alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, y fue el encargado de conseguir que el constructor David Marjaliza cantara uno a uno los nombres de los políticos implicados en la trama Púnica.

Más recientemente, ha representado a Víctor de Aldama, el empresario que se ha convertido en pieza clave de la trama PSOE, el escándalo de corrupción que salpica al entorno del ex ministro José Luis Ábalos.

No es la primera vez que defiende a la familia Iglesias

Esta no será la primera vez que Choclán trabaje para la familia Iglesias. Ya defendió a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del cantante, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a seis meses de cárcel y a abonar cerca de 30 millones de euros por defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001.

Los magistrados consideraron probado que Carlos Iglesias incluyó en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid alegando que tenía su residencia fiscal en Panamá. Durante el juicio, se negó a declarar y a pactar una rebaja de pena con la Fiscalía de Madrid. Choclán intentó sin éxito la nulidad del dictamen judicial por dilaciones y también trató de acotar el delito por el que se juzgaba a su cliente.

Las acusaciones contra Julio Iglesias

Según la denuncia, antiguas trabajadoras —una empleada de hogar y una fisioterapeuta— aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo. Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

La investigación periodística contactó con 15 ex empleadas del servicio, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Un sistema de selección cuestionado

El Ministerio Público ha indicado que las diligencias de investigación penal preprocesales tienen «carácter reservado» y ha añadido que no dará de momento más detalles «en aras a la protección prioritaria de las presuntas víctimas».

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles pueden conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo.