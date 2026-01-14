Julio Iglesias está preparando su defensa, dice que todo se va a aclarar y asegura que hablará muy pronto

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por un presunto caso de acoso por parte de Julio Iglesias a dos ex trabajadoras en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.

El cantante español ha guardado silencio desde que se filtrara a la prensa la noticia, pero la revista ¡Hola! se ha puesto en contacto con él. En una conversación telefónica, en la que Julio Iglesias se mostró serio, el cantante más internacional de España aseguró que es consciente de la dificultad del momento, pero se muestra firme y seguro de que su respuesta será clara cuando llegue el momento.

Por ahora, Julio Iglesias considera que no es el momento de hacer declaraciones públicas, aunque asegura con contundencia que hablará muy pronto.

El artista afirma que está preparando su defensa y confía en que todo se va aclarar. Tiene como principal objetivo borrar toda duda sobre lo sucedido. Su entorno más cercano mantiene un silencio absoluto en público, aunque en privado niega rotundamente las acusaciones y expresa su sorpresa ante la situación.