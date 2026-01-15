Aldama a Víctor Ábalos: «¿Dónde está el dinero que le di a tu padre? Que le di 4 millones de euros»

Víctor Ábalos rompió su silencio en una entrevista en Telecinco en la que habló por primera vez de la encarcelación de su padre, el ex ministro socialista José Luis Ábalos, y de los motivos de su ingreso en la prisión.

En la parte final de la entrevista, el empresario Víctor de Aldama se puso en contacto con el programa El precio de…, presentado por Santi Acosta, y tuvo un acalorado enfrentamiento con el hijo de José Luis Ábalos.

A Aldama no le gustó que Víctor Ábalos hablara de él durante la entrevista y entró en el programa de Mediaset vía telefónica para anunciar que presentará un escrito ante la Fiscalía contra él: «Dice que él no está imputado. Pues a lo mejor a partir de mañana va a estar imputado».

A continuación, Aldama se dirigió a Víctor Ábalos: «Que explique dónde tiene su padre el dinero que llevaba en valija diplomática que yo le entregué». El empresario reveló que le entregó cuatro millones a José Luis Ábalos: «¿Dónde está todo el dinero que le di a tu padre? Que le di 4 millones de euros».

El hijo de Ábalos rechazó tal afirmación y acusó a Aldama de «joderle la vida» a su padre: «Tú qué le vas a dar millones de euros a mi padre. Tú lo único que le has hecho es joderle la vida, tío. Y que sepas una cosa y te voy a decir cómo funciona la corrupción. No son los políticos los que van a los despachos de las empresas, son las empresas corruptas las que buscan».

Antes de terminar el programa televisivo, Víctor Ábalos acusó a Aldama de vender a la gente: «Tú, mi padre y yo estamos jodidos por ti. Porque tú, por librarte de la cárcel, has vendido a la gente. Eres capaz de vender a cualquiera. Clientes, amigos. Te da igual. Tú sabes perfectamente que yo no tengo nada que ver aquí».