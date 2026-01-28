Julio Iglesias tiene «pruebas y testigos» de que ofrecieron dinero a empleadas suyas para denunciarle por agresión sexual

El archivo de la denuncia por abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría ser sólo el principio de un giro radical en este caso. Según ha podido saber OKDIARIO, el entorno del cantante ha reunido «pruebas y testigos» que apuntan a que «se ofreció dinero a varias empleadas» del artista para que declararan en su contra.

Las investigaciones en curso buscan determinar el origen de estos presuntos pagos y la identidad de quienes los habrían propiciado. «El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades», afirman. De confirmarse, estaríamos ante un caso de compra de testigos que dinamitaría la ya poca credibilidad de las acusaciones de las dos ex empleadas.

«Testigos y periodistas»

Fuentes cercanas al caso aseguran que existen testigos directos de estas ofertas económicas, entre ellos profesionales del periodismo que habrían tenido conocimiento de las maniobras. «Hay pruebas de que hay chicas a las que les han ofrecido dinero. Hay testigos, y hasta hay periodistas que nos lo han dicho», señalan estas mismas fuentes.

El cantante estaría valorando seriamente emprender acciones legales no sólo contra las denunciantes, sino también contra quienes pudieran estar detrás de esta presunta trama de sobornos. La estrategia pasaría por reunir toda la documentación necesaria antes de presentar las demandas correspondientes.

¿Quién está detrás?

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia inicial al declararse incompetente territorialmente, ya que los presuntos hechos no habrían ocurrido en España, sino en República Dominicana. Sin embargo, el daño reputacional causado a Julio Iglesias es ya incalculable.

La Fiscalía archivó el caso contra Julio Iglesias un solo día después de interrogar en secreto a las denunciantes. Los interrogatorios del 21 y 22 de enero se realizaron deliberadamente sin presencia de la defensa del cantante, a quien se le había negado la personación con argumentos falsos.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias tienen clara la razón del archivo exprés: «Las denunciantes —una colombiana y otra brasileña— no se expresaban con la rotundidad de las actrices que Univisión y elDiario.es contrataron para hacer creer al público que eran las propias víctimas».

La clave ahora está en determinar quién habría financiado estos presuntos sobornos y con qué objetivo. Las denunciantes están representadas por la asociación Women’s Link Worldwide, organización woke patrocinada por el multimillonario George Soros que ha anunciado su intención de continuar con el caso en República Dominicana, país donde curiosamente dicha organización no está registrada.

Lo que inicialmente se presentó como un caso de abuso sexual podría estar revelándose como una operación orquestada para dañar la imagen de uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente. Si las investigaciones en curso confirman la existencia de pagos a testigos, nos encontraríamos ante un escándalo de proporciones que obligaría a replantear todo el caso desde sus cimientos.