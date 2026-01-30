‘eldiario.es’ busca a la desesperada nuevas denunciantes contra Julio Iglesias tras el fiasco: «Te cuidaremos mucho»

Una periodista de eldiario.es está contactando con varias empleadas de Julio Iglesias intentando que presenten denuncias contra el cantante a cambio de ofrecerles apoyo legal y protección, según han confirmado a OKDIARIO fuentes cercanas al entorno del artista. Las empleadas no sólo rechazaron la propuesta, sino que «una hasta grabó las conversaciones» y alertaron inmediatamente al cantante.

«Hay una periodista de eldiario.es que está dirigiéndose a las chicas que trabajan en casa de Julio», explican las fuentes consultadas por este periódico. La reportera habría contactado con «varias» empleadas del cantante, aunque no se precisa el número exacto: «Sabemos que son varias, pero no sabemos si son cuatro o seis».

Lo que resulta especialmente revelador es el método empleado. Según las fuentes, la periodista «quería verlas en persona para que se sumaran a la causa» contra Julio Iglesias. No les habría ofrecido directamente dinero, sino algo más elaborado: «Empleaba otras terminologías, por ejemplo, ofreciendo un espacio jurídico que les iba a cuidar mucho. La palabra ‘cuidar mucho’ puede dar lugar a muchas interpretaciones».

Este «espacio jurídico» al que se refería la reportera sería, según el entorno del cantante, la organización Women’s Link Worldwide, entidad woke financiado por el magnate George Soros que ha representado a las dos denunciantes cuyo caso fue archivado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción.

La periodista habría insistido en que «no podía hablar por teléfono» y que necesitaba verlas en persona, una circunstancia que levantó inmediatas sospechas entre las empleadas contactadas. Esta insistencia en el contacto cara a cara, evitando dejar rastro en comunicaciones telefónicas o digitales, habría alertado a las trabajadoras sobre la verdadera naturaleza de la propuesta.

De hecho, «incluso algunas de ellas han grabado» las conversaciones con la periodista, según confirman las fuentes consultadas por OKDIARIO. Estas grabaciones estarían ahora en poder del equipo legal de Julio Iglesias como parte de las pruebas que demostrarían la existencia de una campaña orquestada para fabricar denuncias falsas.

También Univisión en la búsqueda

Pero la periodista de eldiario.es no habría sido la única en contactar con las empleadas de Julio Iglesias. Según revelan las fuentes, «también había otra periodista americana que está llamando para lo mismo», con una estrategia similar. Esta segunda reportera estaría vinculada a Univisión, la cadena que ha dado amplia cobertura al caso desde su inicio.

La coordinación entre medios españoles y estadounidenses en esta búsqueda de nuevas denunciantes sugiere, según el entorno del cantante, una operación de mayor alcance destinada a mantener viva una denuncia que pierde credibilidad por los cuatro costados tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

«Debe haber un estado de desesperación por parte de eldiario.es por intentar encontrar alguna otra pista que no han encontrado ni van a encontrar», señalan con contundencia las fuentes del entorno del cantante consultadas por OKDIARIO.

Las mismas fuentes apuntan que estos contactos se habrían intensificado «a posteriori», es decir, después del archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: «Ven que la batalla mediática la están perdiendo», explican.

El archivo de la denuncia por falta de jurisdicción —las denunciantes no tienen nacionalidad española, no residen en España y los hechos supuestamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas— habría desencadenado esta búsqueda desesperada de nuevas acusadoras que pudieran reactivar el caso.