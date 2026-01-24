La carta de Ana Obregón a Julio Iglesias tras archivarse su denuncia: "Espero que te pidan perdón"

En medio del vendaval que han supuesto las acusaciones de presunta agresión sexual a Julio Iglesias por parte de dos ex empleadas, el cantante no ha dejado de recibir numerosos apoyos. Una de las personas que ha querido enviarle un afectuoso mensaje público ha sido Ana Obregón, que ha celebrado el último movimiento de la justicia, que ha decidido archivar la causa «por falta de competencia en los tribunales españoles». La carta abierta de la actriz comienza con un profundo «querido Julio» para después desarrollar su opinión sobre todo lo ocurrido.

Las palabras de Ana Obregón

«Veritas vos liberabit —la verdad te hará libre—», ha reflexionado en un principio. «La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables», ha escrito defendiendo a su amigo. Todo esto se ha desencadenado por una denuncia que ha sacudido los cimientos del bienestar de Iglesias, que se encuentra retirado de la vida pública y aislado en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana. Tal ha sido la magnitud que incluso el gobierno de España ha valorado retirarle la medalla de las Bellas Artes. Un planteamiento por el que no se han desdicho tras conocerse el destino de la acusación en nuestro país, que finalmente ha quedado en agua de borrajas. «Te han intentado quemar en la hoguera. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable. Te han condenado sin un juicio», ha indicado, analizando el daño que ha supuesto esta polémica para el artista español más internacional de todos los tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

A continuación, ha hecho referencia a unas conversaciones de WhatsApp destapadas en exclusiva por OKDIARIO tras una profunda investigación propia. «Una mañana nos despertamos con los mensajes de cariño, respeto y amor de las supuestas víctimas de agresión sexual que te denunciaron, no solo mientras trabajaban en tu casa, sino años después», ha señalado. Unos envíos por mensajería instantánea que desmontaban por completo «los tres años de investigación que tardaron en crear una película de terror».

A lo largo de la misiva, Ana Obregón ha repasado algunos de los agravios que le han propiciado al cantante y, de la misma manera, ha recordado que una de las supuestas víctimas formaba parte de la página erótica OnlyFans, tal y como descubrió este diario en exclusiva.

Ana Obregón y Julio Iglesias. (Foto: Instagram)

Es por todo esto por lo que, a pesar de que la causa haya sido archivada, «el daño ya está hecho». Algo que también ha dicho el artista en sus primeras declaraciones tras conocerse esta última decisión judicial: «Me han jodido mi reputación, ¿y ahora qué?», se ha preguntado tras ser objeto de una caza de brujas orquestada por, entre otros, una organización feminista denominada Women’s Link Worldwide —estrechamente vinculada a grandes inversores de la izquierda política—. En estos duros momentos, la televisiva no ha podido evitar acordarse de la familia del artista, que también ha sufrido todo este escándalo orquestado. «Lo siento por tus hijos y tu maravillosa mujer», ha reflejado con empatía. En las últimas líneas, ha confesado un miedo imperante que se ha instalado en ella tras salir a la luz toda esta desvergüenza. «Qué miedo da vivir en España. Qué miedo da hasta viajar en España. Qué miedo da todo», ha deslizado para terminar su carta con un rotundo «La verdad te ha hecho libre, mi querido Julio», que muestra su clara defensa a ultranza del cantante, con el que mantiene una larga amistad, y su posicionamiento público en contra del testimonio de las ex trabajadoras.