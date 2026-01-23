El verdadero estado de salud de Julio Iglesias en medio de la polémica: "Está perfectamente"

Julio Iglesias se enfrenta a un momento realmente complicado tras las últimas acusaciones lanzadas por parte de dos de sus ex empleadas, quienes alegan haber sido acosadas sexualmente por el célebre cantante. Una situación muy complicada ante la que Iglesias respondía mediante un comunicado, y también exponiendo públicamente diversas conversaciones que había mantenido con las mismas.

«Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente», comienza el escrito. «Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas», se lamenta en el mismo haciendo referencia al gran revuelo mediático que se ha generado al respecto. «Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad», sentencia adjudicando como prueba capturas de conversaciones privadas mantenidas entre 2021 y 2023 con las denunciantes.

Julio Iglesias en una imagen captada en Miami. (Foto: Gtres)

Julio Iglesias aclara cuál es su verdadero estado de salud

Una situación que, según las últimas especulaciones, podría haberle pasado factura de la peor manera a su salud. Tanto, que el ex de Isabel Preysler se encontraría muy afectado anímicamente y eso también habría supuesto un empeoramiento de su estado. Una crisis que también obligaba a su equipo a intervenir y avisar a su esposa, Miranda Rijnsburger. Una información que se ha encargado de desmentir el propio cantante, alegando que se encuentra «perfectamente», y que a su lado permanece en todo momento su esposa. De hecho, ella ya se ha encargado de mostrarle su apoyo. «A tu lado siempre», escribía la modelo.

Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

De esa forma, Julio Iglesias vuelve a negar que su estado de salud haya empeorado, y no es tampoco la primera vez que le toca hacerlo en los últimos meses. Y es que ya en abril del año pasado, desmintió que tuviese intención de retirarse. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre», citaba la nota que envió a la revista ¡Hola! Según declaró en aquel momento, «a la gente le encanta hablar y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí». «Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz», aseguraba contundente.

Julio Iglesias en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Además, dejaba entrever que había superado con éxito cualquier percance de salud que pudiese haber sufrido en el pasado. Por ejemplo, el tumor benigno que tuvo en la espalda y del que fue operado con éxito hace años. Una versión totalmente contraria a la de ciertos medios que insinuaban que se encuentra débil y en silla de ruedas. De igual modo, acaba de darse a conocer que la Fiscalía acaba de archivar la causa de denuncia contra Julio Iglesias por falta de pruebas.