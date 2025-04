Julio Iglesias ha mandado un comunicado urgente tras las noticias de su estado de salud. En los últimos días se ha alertado sobre la situación actual del cantante tras una información desvelada por Carlos Herrera, amigo del cantante, que generó una gran preocupación.

El comunicado íntegro del artista

En los últimos años, el estado de salud de Julio Iglesias ha estado en el foco mediático. A sus 81 años, el artista ha tratado de pasar a un segundo plano en la actualidad social y focalizarse en su vida personal y en un biopic sobre su historia que pronto verá la luz. «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz», ha comenzado diciendo a través de la revista ¡Hola!

Julio Iglesias durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Las informaciones sobre su estado de salud empezaron a circular hace unos días cuando Carlos Herrera, el líder de las mañanas de la radio española, se pronunciaba sobre la situación actual de Julio Iglesias, que se ha dirigido directamente al presentador: «Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge. Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente», ha continuado diciendo en la revista de cabecera de la familia Preysler y que a lo largo de su vida también ha hecho exclusivas sobre el cantante.

El cantante Julio Iglesias junto a su esposa Miranda /Gtres

Además de aclarar que la dolencia de la que se ha estado hablando estos días fecha a finales de los años sesenta, el padre de Enrique, Julio y Chabeli Iglesias ha contado cuál es su paradero, ha contado cuál es su paradero actual y que nada tiene que ver con médicos u hospitales. «Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón. Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando», reza el comunicado que ha mandado a la revista ¡Hola! y que esta se ha encargado de publicar.