El estado de salud de Julio Iglesias ha sido motivo de especulación en los últimos años, pero ahora se ha confirmado que sufre un osteoblastoma, un tumor benigno en la columna vertebral. Esta dolencia es poco frecuente y puede desarrollarse en cualquier hueso, aunque lo más común es que aparezca en la columna vertebral y los huesos largos de las extremidades. La noticia, desvelada por Carlos Herrera en su programa Poniendo las Calles en COPE, ha generado preocupación entre sus seguidores, aunque el cantante sigue mostrando su fortaleza y determinación.

Según el periodista, el artista ha afrontado la enfermedad con su característico sentido del humor. Además, Herrera ha querido asegurara y confirmar que esta patología no tiene nada que ver con el accidente de tráfico que sufrió cuando era joven, sino que es un problema que se le ha ido desarrollando en su edad adulta. «Está bien, pero no es el accidente», ha sentenciado, explicando después que ese tumor ha ido creciendo con los años y, aunque no es canceroso, sino que es benigno, sí que es agresivo, tanto por su ubicación como por los síntomas que provoca a los pacientes que lo padecen. Por eso, Julio Iglesias se ha visto afectado por él y le ha comprometido la zona baja de la espalda. Esto hace que tenga dolor persistente, hinchazón e, incluso, puede tener síntomas neurológicos como debilidad o escoliosis.

Julio Iglesias. (Foto:Gtres)

Durante su locución, el radiofónico ha manifestado que «el problema está en la columna», por lo que su estabilidad y actividad física ha variado con la noticia. Herrera ha querido apuntar a que el tumor «ha hecho que tenga muchas deficiencias». Añadiendo que «De cintura para arriba está estupendamente, de cintura para abajo, tiene 500 años». A pesar de ello, el cantante sigue con su vida. El desgaste progresivo hace que el artista se enfrente a dificultades para caminar o realizar movimientos que antes hacía con mayor facilidad y sin complicaciones, pero a partir de ahora muchas actividades serán todo un reto para él.

A pesar de ser conocido mundialmente por su vitalidad, sentido del humor y carácter, Julio Iglesias tiene ya 81 años y eso hace que, por su edad, necesite tener más cuidado en algunos aspectos de su salud y visite con mayor frecuencia la consulta de los médicos especialistas. Tal y como ha confesado Herrera, el intérprete de Soy un truhán, soy un señor «va haciendo» sus rutinas adaptadas y acude a fisioterapeutas para que traten la dolencia y le ayuden a mejorar su estado, su calidad de vida y no limitar su movilidad pese al deterioro físico.

Julio Iglesias. (Foto:Gtres)

«Son 80 años», ha vuelto a repetir Carlos Herrera, ya que la trayectoria de Julio Iglesias y su actitud frente a la vida hacen a muchos no darse cuenta de la edad del artista, el cual, lejos de quedarse sentado esperando a que avance o empeore el tumor, continúa con fuerza luchando contra los obstáculos del paso del tiempo y el osteoblastoma. Esta neoplastia no es algo que solo sufra el cantante, sino que es común en hombres y mujeres de avanzada edad y que viene con la vejez.

¿Cómo tratar un osteoblastoma?

Los osteoblastomas pueden tratarse de diferentes modos. Puede abordarse con una resección quirúrgica completa del tumor, aunque las técnicas pueden variar en función de dónde se encuentre localizado y el tamaño del mismo. Por un lado, puede hacerse un legrado que consiste en rapar y extraer el tumor del hueso afectado. La complicación de este procedimiento es que el método presenta una alta tasa de recurrencia, por lo que el uso es limitado. Por otro lado, se puede hacer una resección en bloque, que es una extirpación. En ella no solo se quita el tumor, sino que también se extrae una porción de tejido óseo sano de la zona, siguiendo con los criterios oncológicos. A diferencia del anterior, esta es la intervención preferible en caso de que el tumor sea agresivo para minimizar el riesgo.

Julio Iglesias. (Foto:Gtres)

Con todo esto, hay que tener en cuenta que, a diferencia del resto de tumores, por la naturaleza del osteoblastoma, no suelen ser necesarias ni la radioterapia ni la quimioterapia, pero, a veces, hay que usarlas cuando la resección completa no es factible o cuando el tumor reaparece. Con ello lo que buscan es controlar el crecimiento tumoral y aliviar los síntomas. Por lo general, los pronósticos tras las cirugías son favorables, pero necesitan un seguimiento médico y fisioterapia para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que estos recuperen la funcionalidad, por lo que Julio Iglesias podría ir recuperándose poco a poco siguiendo una serie de tratamientos y mejorando progresivamente con las recomendaciones de los expertos.