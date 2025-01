Benidorm Fest y Eurovisión: la senda que abrió Julio Iglesias en 1970

El Benidorm Fest 2025 ha vuelto a colocar a España en el foco de la música europea, con la elección del próximo representante del país en Eurovisión. La primera semifinal ya ha dejado a cuatro finalistas: Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun, quienes competirán en la gran final el 1 de febrero. Este evento, que se ha consolidado como la gran plataforma para la selección del candidato español, también sirve para recordar las históricas participaciones de España en Eurovisión. Entre ellas, destaca la de Julio Iglesias en 1970, que marcó un antes y un después en la historia de la música española.

Desde su recuperación en 2022, el Benidorm Fest ha conseguido revitalizar el interés del público por Eurovisión, convirtiéndose en un evento seguido con gran expectación. Esta conexión con la música eurovisiva no es casualidad: en sus orígenes, el Festival Internacional de la Canción de Benidorm fue un trampolín para artistas que luego alcanzarían el estrellato. Un claro ejemplo de ello es Julio Iglesias, quien ganó el certamen en 1968 con La vida sigue igual y dos años después fue elegido para representar a España en Eurovisión con Gwendolyne.

Julio Iglesias en Eurovisión. (Foto: Gtres)

En 1970, el Festival de Eurovisión se celebró en Ámsterdam, Países Bajos. España, que venía de ganar el certamen en 1968 con Massiel y en 1969 con Salomé (en un empate cuádruple), confiaba en repetir el éxito. Para ello, TVE seleccionó internamente a Julio Iglesias, quien ya era una promesa de la música nacional. Su canción tenía un trasfondo personal: estaba inspirada en un amor de juventud, Gwendolyne Bollore, una joven francesa con la que Iglesias mantuvo una relación durante su estancia en Inglaterra. La letra de la canción evocaba el amor perdido y la nostalgia, temas que lograron conectar con el público de la época.

La actuación de Julio Iglesias en Eurovisión fue una de las más recordadas de aquella edición. Vestido con un traje azul, el joven cantante español subió al escenario acompañado por el Trío La La La y la orquesta dirigida por Augusto Algueró. Aunque su interpretación fue bien recibida, España terminó en cuarta posición con 8 puntos, en un festival que fue ganado por Irlanda con Dana y su canción All Kinds of Everything.

Julio Iglesias en Eurovisión. (Foto: Gtres)

A pesar de no alzarse con la victoria, la participación de Julio Iglesias en Eurovisión fue el inicio de una carrera internacional imparable. Gwendolyne se convirtió en un éxito en Europa y América Latina, y solo unos años después, Iglesias se consolidó como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Con más de 300 millones de discos vendidos y una trayectoria de más de cinco décadas, su paso por Eurovisión quedó como un capítulo clave en su biografía, aunque el propio cantante ha reconocido en varias ocasiones que rara vez interpreta Gwendolyne en sus conciertos.

Eurovisión 2025: cuándo es y dónde se celebra

El Festival de la Canción de Eurovisión 2025 se celebrará en Basilea, Suiza, del 13 al 17 de mayo. Las semifinales tendrán lugar el 13 y 15 de mayo, y la gran final el 17. El evento se llevará a cabo en el pabellón multiusos St. Jakobshalle, con un diseño escenográfico a cargo de Florian Wieder, inspirado en las montañas suizas y la multiculturalidad del país. Participarán 38 países, incluyendo el regreso de Montenegro tras dos años de ausencia. El lema de esta edición es United by Music. Suiza, país anfitrión, ganó la edición anterior en 2024 con el cantante Nemo y su canción The Code. Por el momento, se desconce quién será el representante de España en el certamen.