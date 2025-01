Julio Iglesias tiene la agenda de amigos al límite de su capacidad. El cantante ha vivido intensamente y eso le ha llevado a mantener el contacto con políticos, deportistas, actores… todo el mundo tiene cabida en su círculo social. Tanto es así, que el madrileño tiró de contactos para echar un cable a José Bono, el entonces Ministro de Defensa, cuando España tenía un conflicto diplomático con EEUU.

«Me llamó Pepe Bono que es muy cariñoso y muy simpático y me dijo ‘Julio, si me puedes ayudar, tú conoces a Rumself’, yo no conocía a Rumself, el Ministro de Defensa americano, pero conocía a mi amigo Óscar de toda la vida y a Henry Kissinger, entonces le llamé. Fue el Secretario de Estado americano posiblemente más omnipotente de la historia de la política americana y les dije que iba a ir nuestro Ministro de Defensa al Pentágono para entrevistarse con Rumself, para que le recibiera», explica Julio Iglesias en una entrevista con Jordi Évole.

El cantante asegura que recibieron a José Bono con los brazos abiertos: «Le trataron muy bien». Al presentador de Salvados le resulta impactante el nivel de confianza entre Julio Iglesias y Henry Kissinger, y el cantante aclara que su amistad había nacido hacía tres décadas. «He pasado treinta años de Navidades con él y con Nancy – mujer de Henry Kissinger -, o sea que tengo amistad suficiente con ellos para pedirles este favor». Gracias al artista «se arregló alguna cosa, se arregló un poquito» y aclara que quiso echarle un cable para mejorar la mala relación que existía entre España y EEUU: «Traté de poner un poquito de vaselina entre dos gobiernos, nada más».

Gracias a aquella llamada, el ex Ministro de Defensa español fue recibido con honores por su homólogo americano a las puertas del Pentágono. Tanto es así, que Kissinger se ofreció ante Bono para «cualquier cosa». El político español agradeció profundamente el favor que le hizo Julio Iglesias porque «nadie en el gobierno norteamericano contestaba al teléfono» y la situación era «realmente incómoda». El problema alcanzó tal dimensión que el ex Ministro de Defensa pidió al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que contactaran con un mediador cualificado para aliviar la tensión antes de su visita a EEUU. Sin embargo, el cantante logró ese objetivo con una simple llamada.