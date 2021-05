Han pasado unas semanas desde que ‘Semana’ anunció en exclusiva que José Bono Jr. y Aitor Gómez anulaban su boda. Un enlace que tenía previsto celebrarse el próximo 3 de julio. Sin embargo, y debido a una crisis en la relación, la pareja tomó la decisión de cancelar la ceremonia en la que se darían el esperado ‘sí, quiero’. Tras este acontecimiento fueron muchos los rumores que circularon sobre una ruptura inminente, aunque los protagonistas de esta historia nunca llegaron a confirmar nada e hicieron gala de su discreción. Este sábado Amelia Bono ha sembrado la duda sobre la relación entre su hermano y su prometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Gracias a las redes sociales de la hija mayor de José Bono, se ha podido averiguar que a lo largo de la jornada de este sábado han estado todos (o casi todos) juntos en familia. La influencer ha compartido en su perfil de Instagram una instantánea que lo cambiaría todo. Se trata de una fotografía en la que aparece junto a Aitor Gómez, el ex prometido de su hermano. Ambos se han fotografiado a modo de selfie, confirmando así su complicidad. Aunque eso no ha sido todo porque también ha publicado un vídeo de lo más divertido.

Amelia ha gastado una broma al empresario mientras dormía plácidamente una siesta. Resulta que le ha llenado el rostro de nata mientras estaba descansando en el sofá. “No sé cómo me siguen hablando…Temo las represalias”, ha escrito la hija del ex ministro. De esta manera, deja constancia que, pese a que la boda que se iba a celebrar en menos de 3 meses, parece que la relación familiar sigue intacta.

Según fuentes de la citada revista, el hijo de José Bono y su pareja se dieron un tiempo de reflexión para solventar los problemas personales que tenían y que, por lo tanto, hasta que eso no sucediese no iban a dar el paso de pasar por el altar. Una decisión que a día de hoy parece que no ha cambiado, ya que no han anunciado nada en relación a su boda.

No es la primera vez que la pareja tiene que posponer la ceremonia. En un principio iba a ser el 20 de junio de 2020, pero conscientes de las limitaciones causadas por el coronavirus, decidieron aplazarla para poder festejar su amor por todo lo alto. Lo mismo ha ocurrido con la ubicación, pues habían escogido el Palacio de Galiana de Toledo para celebrar su banquete , y después decidieron hacerlo en Madrid, en el Castillo de Batres, donde según pudo saber ‘Semana’, ya consta la anulación del evento.

Al igual que ha ocurrido con el ritual religioso, su luna de miel -que consistía en hacer un safari por África-, también tendrá que esperar para ver si finalmente, José Bono Jr. y Aitor Gómez se dan el ‘sí, quiero’.