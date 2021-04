José Bono Jr. cancela su boda

Malas noticias para la familia Bono Rodríguez, que no podrá disfrutar de uno de los días que ya tenían marcado en el calendario. Según publica en exclusiva la revista ‘Semana’, José Bono Jr. ha cancelado su boda con Aitor Gómez, a menos de tres meses de darse el ‘sí, quiero’. Al parecer la pareja estaría atravesando una grave crisis que ha dado al traste con sus planes de futuro inmediato en los que también estaba incluida la paternidad.

La publicación se ha puesto en contacto con el jinete que se ha limitado a decir que «no hay nada decidido». Parece que la continuidad de su historia de amor está en el aire, después de cinco años de relación y, según fuentes cercanas a ambos, la comunicación entre ellos en la actualidad es muy tensa y poco cordial.

La pareja ya ha comunicado a su entorno más cercano la suspensión del evento previsto para el próximo 3 de julio en el Castillo de Batres, al sur de la Comunidad de Madrid. La publicación se ha puesto en contacto con el Castillo de Batres que ha confirmado que los contrayentes han anulado el evento. Lo mismo ha ocurrido con su luna de miel en África, donde pretendían hacer un safari.

Pero este no ha sido el primer contratiempo al que se han enfrentado José y Aitor desde que anunciaron su compromiso en noviembre de 2019. Todo estaba previsto para que su boda tuviera lugar el 20 de junio de 2020 en Toledo. El enlace iba a tener lugar en el Ayuntamiento de la capital manchega y la celebración posterior en el Palacio de Galiana. Pero la pandemia les obligo a aplazar lo que ya tenían planeado.

Sí celebraron su ‘no boda’

Aún así, José Bono Jr. y Aitor no quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrar su ‘no boda’ y, llegado el 20 de junio del año pasado, organizaron una fiesta temática en Toledo por todo lo alto. Ambientada en los años 70, al sarao asistieron 30 invitados, entre ellos familiares y amigos que iban disfrazados para a ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Bono Rodríguez (@josebonooficial)



Tanto los novios como sus invitados dieron buena cuenta de la fiesta en sus redes sociales, donde además Aitor le dedicó un bonito mensaje: «Por causa mayor no tuvimos nuestro gran día, pero nunca se nos acabarán las ganas de celebrar. Celebrar el amor, celebrar la vida, celebrar las grandes familiar que tenemos y celebrar la maravillosa familia que uno elige, los amigos». Y terminó con un: «El año que viene será nuestro gran año, si nada de nuevo lo impide. Afortunado de tenerte, de tenernos. Te quiero».

Por el momento parece que este deseo de Aitor no se va a cumplir. Sus redes sociales llevan paradas desde febrero, mientras que José ha publicado un post con una auténtica declaración de intenciones: «Sonreír siempre mejora la situación! En el deporte y en la vida!!! #HakunaMatata». La familia Bono aún no se ha pronunciado. Todos estaban ilusionados con el enlace de José y Aitor era uno más de la familia. Con ellos ha compartido no solo eventos especiales, sino también el día a día e incluso viajes por todo el mundo. Solo el tiempo dirá qué pasará.