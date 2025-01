Alejandro Altaba Iglesias, el primogénito de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, celebra este martes, 14 de enero, su 23º cumpleaños. Aunque ha permanecido lejos del foco mediático por decisión de sus padres, este joven es el primer nieto de dos de las figuras más icónicas del panorama social y artístico: Julio Iglesias e Isabel Preysler. Su vida ha estado marcada por la discreción, pero su linaje y su evolución personal despiertan cada vez más curiosidad.

Nacido en 2002, Alejandro llegó al mundo en Miami, ciudad donde su familia ha residido durante gran parte de su vida. Su nacimiento fue un acontecimiento mediático debido a su prematuridad, ya que nació con tan solo 24 semanas de gestación. Esto supuso un desafío médico que mantuvo en vilo a toda la familia, especialmente a su madre, Chábeli, quien sufrió complicaciones durante el embarazo. Sin embargo, el bebé logró salir adelante, y su recuperación fue un reflejo del carácter fuerte que parece haber heredado de los Iglesias. «Sé perfectamente que una abuela no debería tener debilidades, pero creo que lo justifica un poco el que el nacimiento de Alejandro fuera muy complicado», destacó la propia Chábeli en una entrevista en ¡Hola!, en referencia a la relación de Isabel Preysler con el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chabeli Iglesias Preysler (@chabeliiglesias_oficial)

A diferencia de otros miembros del clan familiar, Alejandro ha crecido en un entorno más protegido y alejado de los focos. Su madre fue pionera en tomar la decisión de priorizar su privacidad, alejándose de la intensa exposición mediática que han vivido otros miembros de su familia, como su hermano Enrique Iglesias o su tía Tamara Falcó. Este enfoque ha permitido que Alejandro lleve una vida tranquila y centrada en sus estudios y proyectos personales. Tras completar sus estudios escolares en prestigiosas instituciones de Miami, Alejandro ingresó en la universidad para estudiar Derecho, una carrera que refleja su interés por la justicia. «Es muy buen estudiante y muy buen niño. Hemos tenido una suerte…», ha afirmado Chabeli Iglesias en varia ocasiones.

El sueño de Alejandro Altaba es convertirse en abogado, una elección que lo mantiene muy unido a su abuelo Julio Iglesias. El célebre cantante comenzó sus estudios de Derecho en su juventud, pero no fue hasta los 57 años cuando decidió obtener su título. En ese momento, Julio se presentó a un examen que le permitió, finalmente, graduarse en la carrera que había dejado inconclusa. «En realidad lo he hecho por mi padre», confesó el artista a Crónica. «Yo nunca tuve mayor interés en terminar la carrera, aunque solo me quedara una asignatura, porque pensaba que no me serviría más que para tener un título. Pero hace cuatro o cinco años mi padre, médico de carrera, empezó a decirme constantemente si no me daba vergüenza no haber terminado los estudios y acabé por hacerle caso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chabeli Iglesias Preysler (@chabeliiglesias_oficial)

Alejandro es también un apasionado del fútbol y del tenis, dos deportes que practica con regularidad y que ocupan un lugar destacado en su tiempo de ocio. Estas disciplinas le ayudan a mantenerse en forma y a desconectar de sus estudios.

Aunque en un principio parecía que iba a ser hijo único, Alejandro se convirtió en febrero de 2012 en hermano mayor tras la llegada al mundo de Sofía. En este caso, Chábeli mantuvo el embarazo en secreto puesto que dos años antes había anunciado que estaba esperando un segundo hijo que finalmente perdió durante la gestación. «Alejandro está todo el día pendiente de Sofía en el papel de hermano mayor: protector. Pero Sofía es muy pilla y hace todo lo posible para llevarse toda la atención», destaca Chabeli de su primogénito.