Chábeli Iglesias celebra el amor con su marido y olvida el día que lo denunció por malos tratos

Han pasado más de dos décadas desde que Chábeli Iglesias y Christian Altaba pasaron por el altar. Fue en octubre de 2001 cuando la pareja se casó por sorpresa. Llevaban un tiempo planeando el enlace, pero la vida aceleró la celebración porque la hija de Isabel Preysler estaba embarazada de tres meses y querían darse el ‘sí, quiero’ antes de la llegada del que sería su primer hijo. Ahora, el matrimonio ha celebrado su aniversario y para ello, la hermana de Tamara Falcó ha compartido una enternecedora imagen en su perfil de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chabeli Iglesias Preysler (@chabeliiglesias_oficial)

«Después de 22 años, solo quiero decirte que te quiero y siempre te querré. Soy muy feliz junto a ti», ha escrito Chábeli en un post en el que también ha añadido una imagen junto a su marido en la que aparecen en el salón de su casa derrochando complicidad a raudales. Sin embargo, su historia de amor no ha sido siempre un cuento de hadas, ya que en el pasado se produjo un complicado episodio por el que la pareja acaparó cientos de titulares y se colocaron en el ojo del huracán.

Para ello, nos remontamos a septiembre 2007, cuando se produjo una acalorada discusión entre Chábeli y Christian en su residencia de Miami, Estados Unidos. Debido a las inexactas informaciones que llegaban desde allí y que dieron pie a toda una serie de especulaciones sobre los términos en los que se produjo ese enfrentamiento, Chábeli Iglesias aclaró lo ocurrido en una entrevista publicada por ¡Hola!

Chábeli Navarro y Christian Altaba / Gtres

Se comentó que la hija de Julio Iglesias interpuso una denuncia contra su marido por malos tratos, pero Chábeli lo desmintió tajantemente: «Mi marido jamás me ha puesto la mano encima, que quede muy claro». «Christian y yo tuvimos una discusión muy gorda y yo me asusté porque nunca le había visto diciéndome las cosas tan fuertes que me dijo. Él fue subiendo de tono, me entró miedo y llamé a la Policía», añadió.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba en Port Aventura en 2006 / Gtres

Ella tuvo que denunciar una vez se presentó la Policía en la vivienda, ya que le recomendaron que así lo hiciese. Sin embargo, «a la mañana siguiente Christian me pidió perdón y me prometió que nunca más volvería a ocurrir algo semejante, como así ha sucedido», aclaró la hija mayor de los Iglesias Preysler. «Por eso luego retiré la denuncia, para no magnificar lo que simplemente había sido una discusión de pareja», apuntó.

Chábeli Iglesias también aprovechó aquella ocasión para desmentir de forma rotunda que el juez dictase, por petición suya, una orden de alejamiento contra su marido. «Eso es totalmente falso», puntualizó. Además, recalcó en aquella intervención que ella y Christian se llevaban fenomenal y que eran «muy felices». Con estas declaraciones, la socialite quiso dar portazo a este polémico entramado que forma ya parte de su pasado.