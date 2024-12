A última hora de la jornada de este pasado 17 de diciembre, Raphael tuvo que ser ingresado de urgencia el Hospital Clínico San Carlos debido a un fallo cerebrovascular. Situación que se produjo mientras se encontraba grabando un especial navideño de La Resistencia en el Teatro Príncipe de Gran Vía.

Tras tener que ser atendido y quedarse bajo observación médica, son numerosas las reacciones que se ha producido en las últimas horas. Una de ellas ha sido la de Julio Iglesias. El intérprete de Me olvidé de vivir ha compartido un storie en su perfil de Instagram lanzando un mensaje de cariño a su compañero de profesión.

Julio Iglesias durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

El mensaje de Julio Iglesias a Raphael

Sobre un fondo blanco, Julio Iglesias ha escrito lo siguiente. «Querido Raphael. Has estado en muchas guerras y todas las has ganado gracias a Dios», ha comenzado diciendo. «Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Eres un campeón de categoría, un campeón tan grande que puede con todo», ha proseguido.

Storie de Julio Iglesias. (Foto: Redes sociales)

«Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines el año cantando a tantas y tantas personas que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida», ha finalizado. Con este escrito, el cantante ha querido dejar patente a través del universo 2.0 lo unido que está a Raphael, quien continúa ingresado en el hospital.

El revés de salud de Raphael

El entorno de Raphael está muy pendiente de su estado de salud. Nada más conocer el ingreso del cantante, sus hijos se desplazaron hasta el hospital. El primero en llegar fue Manuel Martos, quien mantuvo una charla con una sanitaria en el hall de urgencias. Después, llegó Jacobo, el hijo mayor del artista, también muy pendiente de su teléfono móvil.

Raphael en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, a primera hora de la mañana de este 18 de diciembre, su mujer, Natalia Figueroa, ha llegado al centro médico. Aunque no ha revelado muchos detalles acerca de cómo se encuentra su marido, lo cierto es que ha indicado que está «bien».

Quien también se ha pronunciado sobre el revés de salud del artista ha sido su agencia de representación, RLM, quien ha confirmado a la agencia EFE que Raphael se encuentra «bien». Además, ha revelado que ya ha sido sometido a diferentes pruebas realizadas por un neurólogo. Sin embargo, por ahora, permanecerá ingresado para someterse a otros estudios y «descartar cualquier cosa».

Este problema de salud de Raphael ha ocurrido de forma repentina. De hecho, en la noche del 16 de diciembre se convirtió en el protagonista de El Hormiguero, espacio en el que indicó que estaba «todo fantástico». Además, echó la vista atrás y recordó un importante achaque de salud que tuvo en el pasado. «Menudo viaje me pegó la vida», contó, haciendo así referencia al trasplante de hígado al que tuvo que someterse hace ahora 22 años.