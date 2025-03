Carlos Herrera ha vuelto a ser el portavoz de una de las figuras más icónicas de la música española: Julio Iglesias. El comunicador ha compartido un nuevo parte sobre el estado de salud del cantante, despejando dudas y preocupaciones en torno a su bienestar. Después de la revelación que hizo en su programa Poniendo las calles, de COPE, el radiofónico ha querido matizar sus comentarios con el fin de calmar el revuelo que ha causado la noticia del osteoblastoma del cantante. A pesar de tratarse de un tumor benigno, su poder degenerativo y su capacidad de deteriorar progresivamente a quien lo padece han preocupado a todos sus seguidores.

«Hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno», ha manifestado Herrera en el programa presentado por Anne Igartiburu, añadiendo también que Julio Iglesias está «muy bien de salud». Ha revelado que el artista encargado de representar a nuestro país en Eurovisión en 1970 no sufre ninguna enfermedad, más allá de las típicas dolencias y problemas comunes de las personas de avanzada edad.

El periodista ha recordado en DCorazón que lo que le pasa a su íntimo amigo es que tiene 81 años y lo que eso conlleva. Aparentemente, el cantante tiene «dificultades para moverse», pero eso no le ha impedido seguir su vida y tener esa personalidad que tanto le caracteriza. «La salud no la tiene mal, sigue con buen humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta», ha confesado en el plató de RTVE. En su visita a los estudios de Prado del Rey, el locutor ha tirado de humor y ha repetido lo que le dijo el intérprete de Me olvidé de vivir y, con tono divertido, ha recordado que «de cintura para abajo tiene 500 años».

En su conversación con Igartiburu ha contado, como ya hizo en su programa de radio, que Julio Iglesias trabaja duramente a diario para mejorar. Lo hace junto a expertos y fisioterapeutas que le ayudan a mejorar su movilidad y lograr que sus músculos no se debiliten con el paso de los años. Además, Herrera ha hecho mención al accidente que sufrió el cantante en 1962. Un accidente de tráfico que le costó la carrera deportiva cuando jugaba en el Juvenil B del Real Madrid. Un joven Julio Iglesias tuvo que renunciar a su posición de portero tras quedarse postrado en una cama. Su parálisis duró un año y medio, una recuperación muy larga en la que se apoyó en sus seres queridos, pero ante todo en su padre, quien no se separó de él en ningún momento.

Ese incidente le dejó secuelas que aún a día de hoy le acompañan. Los dolores de espalda y los zapatos adaptados con plantillas especiales hacen que su vida no sea del todo normal, pero ni le afectó entonces, ni lo hará ahora. A pesar de su avanzada edad y su distanciamiento de la esfera pública, Julio Iglesias sigue manteniendo que no tiene intención de retirarse de los escenarios, sino que está trabajando en otros proyectos. Ejemplo de ello es el documental que hablará sobre él. Una serie en la que se conocerá al auténtico Julio. Un reflejo de su vida personal y profesional como nunca antes se había visto. Ahora, con estas nuevas declaraciones, los seguidores del cantante pueden respirar tranquilos mientras esperan la ansiada vuelta del artista a España y el estreno de su docuserie.