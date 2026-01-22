Julio Iglesias reacciona a la decisión de la Fiscalía y muestra las pruebas que le defienden

Julio Iglesias ha vuelto a pronunciarse tras las acusaciones vertidas contra él por parte de dos ex empleadas. El cantante, que todavía no se ha dejado ver en público ni ha concedido entrevistas presenciales, ha recurrido a las redes sociales para revelar que la Fiscalía de España no le permite ejercer su defensa en la denuncia que se ha presentado contra él y que tampoco le ha dado acceso a la misma. Por este motivo, el artista ha decidido romper su silencio en su perfil público.

«Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente», comienza diciendo el texto que el artista ha compartido a través de los stories de su cuenta de Instagram. «Éste es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados», recalca Julio Iglesias.

Julio Iglesias en un acto en España. (Foto: Gtres)

Confirmando los mensajes que ya publicó en exclusiva OKDIARIO, el intérprete de Spanish Girl ha compartido algunos de ellos con el objetivo de dejar claro que «las comunicaciones de Whatsapp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en su casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad». «Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite y es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad», sentenciaba.

Para ello, Julio ha compartido mensajes de algunas de estas mujeres (comprendidos entre 2021 y 2023) en los que se puede ver como son ellas las que se ponen en contacto con el cantante a través de cariñosas expresiones que dejan entrever que existía una muy buena relación entre ambos y que estas sentían cierta devoción por el mencionado. Algo que contradice por completo las polémicas denuncias. «Profesor, buenas noches, espero que puedas dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y que puedas descansar. Te quiero mucho, y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición. Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy. Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche», escribía el 20 de abril de 2021.

Historias de Julio Iglesias en Instagram. (Foto: RRSS)

En la mayoría de los mensajes se puede ver como Julio opta por no escribir ningún tipo de respuesta, por lo que parece que se mantiene distante con ellas. De hecho, en un mensaje de una de las mujeres, es ella misma la que hacen referencia a esta cuestión. «Feliz año nuevo, señorito. ¿Cómo estás? Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro que no quiere saber de mí», escribía una de ellas en 2023.

Sin duda, unos mensajes que sumados a los ya publicados por OKDIARIO, Julio considera «que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que está siendo sometido».