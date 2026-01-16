Julio Iglesias ha hablado. En medio del revuelo que se ha generado a raíz de las acusaciones de acoso y agresión sexual con las que dos ex empleadas de su hogar le señalan, el cantante ha decidido romper su silencio. A través de su perfil oficial de Instagram, el artista ha publicado un comunicado en el que niega «haber acusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer». «Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave», sentenciaba.

Antes de terminar su mensaje, el intérprete de Spanish Girl añadía que agradecía mucho a todas las personas que le han mandado mensajes de cariño y lealtad porque había sentido mucho consuelo con ellas. Y es que, sin duda, este apoyo no ha sido poco. Y prueba de ello han sido los numerosos comentarios de ánimo y respaldo que ha recibido en el post (no solo de sus seguidores anónimos, sino también de distintas celebridades).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, ha sido uno de los primeros en pronunciarse, dejando más que clara su postura en esta polémica. «Fuerza, Julio», escribía junto a un emoji de un bíceps, un gesto que muchos han interpretado que es equivalente a un «tú puedes» en un momento especialmente delicado. Por otro lado, el cantante Juan Peña ha sido otro de los rostros conocidos que también ha querido dejar su comentario en esta esperada publicación. «En estos momentos complejos, el respeto y la prudencia son fundamentales. Ojalá todo se aclare con serenidad. Un saludo», expresaba.

Ana Obregón tampoco ha optado por el silencio y aunque no ha comentado la publicación como tal, ha decidido repostearla en su propio perfil añadiendo cuatro corazones rojos que dejan claro, una vez más, que apoya a su íntimo amigo. Y es que lo cierto es que desde que salieron a la luz estas informaciones, no ha dejado de hacerlo. «Yo he vivido con él dos años y medio y lo que cuentan es mentira», sentenció en el plató de ¡De viernes!

Historia de Ana Obregón en Instagram. (Foto: RRSS)

La tajante respuesta de Miranda, la mujer de Julio Iglesias

En medio de este debate internacional, Julio Iglesias también se ha encontrado absolutamente respaldado por su mujer, Miranda Rijnsburger, quien tampoco ha dejado pasar la oportunidad de poder compartir su apoyo en el post del intérprete. «A tu lado, siempre», escribía sobre el comunicado del artista.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en Marbella. (Foto: Gtres)

Sobre el resto de su familia, Vanitatis ha informado de que sus hijos, Chábeli, Enrique y Julio José, se han unido para apoyarle en todo lo que haga falta, aunque lo cierto es que todos se encuentran en estado de shock ante lo sucedido. Al igual que Isabel Preysler, tal y como anunció Sandra Aladro en el programa El tiempo justo.