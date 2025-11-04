Ayuso ante los 14 casos de corrupción del PSOE: «No queda nada por corromper»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enumerado este martes la lista de casos de corrupción y presuntas ilegalidades que rodean al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Entre todos suman ya 14. «No les queda nada por corromper. ¿Dónde ha estado la Agencia Tributaria y la Fiscalía todo este tiempo?», ha dicho Ayuso en el Hospital Santa Cristina, tras ser preguntada por las últimas informaciones sobre el informe de la UCO y el ministro Ángel Víctor Torres.

Según la UCO, el ministro reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión (vinculada al caso Koldo), a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular. Un caso que también salpicó a la expresidenta balear, Francina Armegol.

Sin embargo, Armengol tiene varios casos turbios a sus espaldas. Uno de los capítulos más escabrosos de su gestión como presidenta de Baleares fue la ocultación del caso de las menores tuteladas prostituidas. Según constató la Policía Judicial, a finales de 2019, educadores de los centros dejaron constancia de que algunas mujeres aprovechaban sus salidas o fugas para prestar servicios sexuales a cambio de dinero.

La líder del ejecutivo madrileño ha comenzado con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, a quienes el Tribunal Supremo les atribuyen delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos.

Por otro lado, la trama del Tito Berni, que hacía casting de prostitutas para sus juergas y el coqueteo de José Luis Ábalos con estas mujeres, llevó al partido socialista, a instancia del presidente del Gobierno, a aprobar la inclusión en sus estatutos de una norma de expulsión a cualquier miembro que consuma prostitución.

Además, este martes ha comenzado el juicio en el Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Los magistrados examinan un caso sin precedentes: es la primera ocasión en que un fiscal general en activo comparece ante el tribunal como acusado. La acusación se centra en un presunto delito de revelación de secretos, tras la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo confidencial relacionado con Alberto González Amador, el novio de Ayuso.

Por otro lado, el Tribunal Supremo mantiene en prisión provisional, comunicada y sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dentro de la investigación del conocido caso Koldo. Está acusado de los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencia. Esta trama salpicó también a la presidenta de Navarra, María Chivite. Ella se aferra a su cargo pese a las críticas por las adjudicaciones millonarias a la empresa vinculada a Santos Cerdán.

La familia más cercana a Pedro Sánchez también tiene problemas con la justicia. En particular su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez Pérez-Castejón. El juez investiga a la primera por 5 delitos: tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Todos ellos suponen una pena de hasta 17 años de cárcel. Por su parte, el hermano de Sánchez está siendo investigado por su supuesta contratación a dedo en la Diputación de Badajoz.

El PP también ha llevado a Anticorrupción a los fontaneros del PSOE por tráfico de influencias y organización criminal. En concreto, a la militante socialista y ex directora de Filatelia Correos Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

Las irregularidades por corrupción también acorralaron a María Blasco, la directora del Centro contra el Cáncer. Lleva más de una década al frente de la institución, fue nombrada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y prácticamente desde esa fecha comenzaron las quejas. Entre las más destacadas se encuentran el desvío de fondos para la compra de arte, mientras los científicos piden más presupuesto para investigar el cáncer o el cobro de un sobresueldo ilegal en paralelo a su nómina.

Ayuso tampoco se ha olvidado de las oposiciones de Radio Televisión Española. Un juzgado mantiene investigados por la filtración del examen a dos integrantes del sindicato UGT que borraron datos en teléfonos y ordenadores para «entorpecer la investigación».

Los continuos pactos con Bildu también han sido motivo de reproche hacia la formación socialista. Antes de llegar al Gobierno aseguraron que jamás pactarían con la formación proetarra, pero a día de hoy, han pactado en multitud de ocasiones para sacar adelante los presupuestos, la reforma laboral, el ingreso mínimo, en materia de vivienda y memoria democrática.

El Supremo también ha puesto contra las cuerdas la financiación del PSOE. El juez sospecha que, una parte de las comisiones irregulares, acabó en el partido y que al menos Ábalos las cobraba blanqueadas como devoluciones de abonos que había adelantado en concepto de gastos. Los agentes de la UCO señalan que «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo».

Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado a Pedro Sánchez que haya pactado una amnistía con «delincuentes». Lo decía en referencia a la Ley de amnistía en España anula la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.