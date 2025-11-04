Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | Segunda jornada del juicio por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso
Este martes por la mañana, 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo ha dado continuidad a la segunda jornada del juicio histórico contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Los magistrados examinan un caso sin precedentes: es la primera ocasión en que un fiscal general en activo comparece ante el tribunal como acusado. La acusación se centra en un presunto delito de revelación de secretos, tras la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo confidencial relacionado con Alberto González Amador, el novio de Ayuso, quien está siendo investigado por un presunto fraude fiscal. Tras la primera jornada en la que la fiscal madrileña Almudena Lastra ha asegurado que la documentación filtrada salió de García Ortiz, todas las miradas están centrados en los nuevos testigos.
Hedo dice que sólo envió el borrador a Corral antes de la publicación anticipada de El País
Cuando se le ha preguntado si compartió el borrador de la nota con alguien más esa noche antes de que se publicara, Hedo ha precisado que sólo se lo había enviado a Íñigo Corral. Sin embargo, el abogado ha señalado que El País publicó información detallada «según las fuentes consultadas» antes de la difusión oficial de la nota, lo que plantea interrogantes sobre posibles filtraciones adicionales del contenido.
Hedo confirma que envió el borrador por WhatsApp al fiscal general y decidieron juntos incluir el reconocimiento de delitos
Mar Hedo ha declarado que envió el documento Word de la nota de prensa por WhatsApp al fiscal general, y que «decidimos entre los dos hablando que se metía en la nota el dato de que se reconocían dos delitos por parte del abogado». El abogado de González Amador le ha preguntado específicamente sobre la frase «El abogado toma la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas» que aparecía en el email del 12 de febrero, cuestionando si ese correo anterior se conocía en ese momento, a lo que Hedo ha respondido: «Ahora mismo no sé decirlo pero en esa cronología nos parecía importante decirlo», reconociendo que la inclusión de ese dato era una decisión deliberada por considerarlo relevante.
Hedo confirma que el fiscal general le dictó el contenido del email sin que ella tuviera acceso a los correos
El abogado de González Amador ha preguntado a Mar Hedo si para redactar el párrafo de la nota en el que se decía que se habían aceptado dos delitos fiscales tuvo que tener acceso a los correos electrónicos, a lo que la directora de comunicación ha respondido: «No, la información me la dictó el fiscal general».
Hedo ha aclarado que estaba trabajando desde «el ordenador de mi marido» durante la redacción. Cuando se le ha preguntado a qué hora estuvo terminada la nota, la testigo ha explicado que su «primera versión de la nota se termina casi a las 12» de la noche, añadiendo que «a las 12 menos cuarto el fiscal general no puede confirmar que el correo que reproduce El Mundo literalmente es enviado ciertamente», lo que indica que había dudas sobre la autenticidad del email publicado por ese medio.
Hedo ha justificado la necesidad de tener toda la información remitiéndose al precedente del caso Tsunami: «Fue tremendo para mí porque le dije a un medio que un informe no existía y sí existía, necesitamos toda la información».
Hedo explica que la cronología buscaba transparencia y evitar otra filtración como la del caso Tsunami
Mar Hedo ha declarado que habló «mucho con Íñigo Corral esa noche», el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, y que inicialmente ella «no sabía nada de correos» sobre las negociaciones de conformidad.
La directora de comunicación ha explicado que decidieron que «lo más claro, para que fuera transparente, era hacer una cronología para que quedara clara la actuación de la Fiscalía», añadiendo como justificación que el objetivo era «que García Ortiz conociera toda la actuación de ese fiscal para que no volviera a pasar lo que sucedió con otro informe filtrado sobre el caso Tsunami semanas antes». Tras el precedente negativo del caso Tsunami, donde, dice, la Fiscalía fue perjudicada por una filtración externa, lo que refuerza la tesis de las acusaciones sobre que la prioridad era «ganar el relato» mediático aunque ello supusiera revelar información protegida por secreto.
Mar Hedo, directora de comunicación de la FGE, justifica la nota de prensa por la «confusión» en los medios
Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, ha comenzado su declaración explicando que el fiscal general le habló y acordaron que el ámbito de la polémica estaba «superando la Comunidad de Madrid» porque había más medios implicados aparte de El Mundo. Hedo ha justificado la decisión de emitir una nota de prensa argumentando que «entendimos que lo más adecuado era dar una nota de prensa que recogiera la preocupación del fiscal general de que la actuación de los fiscales era impecable», añadiendo que «había muchísima confusión entre los medios y había que dar información veraz».
Todo esto lo narramos en directo hoy, destacando los testimonios, las reacciones de García Ortiz, el desarrollo del juicio día a día y el impacto político y judicial que representa.
González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, los testigos destacados
La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, son los testigos más destacados que este martes prestan declaración en el Supremo en el juicio contra García Ortiz.
García Ortiz ya está en el Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acaba de llegar al Tribunal Supremo.
La jornada de este martes arranca a las 10:00 horas con el retraso acumulado de la sesión anterior, de modo que empezará con los testigos que quedaron pendientes el lunes: los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía de Madrid.
Citado como testigo Francesc Vallés
Uno de los principales testigos del juicio es Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación cuando ocurrieron los hechos. La Guardia Civil sospechó que supo del correo antes de ser publicado, pero él lo negó ante el juez.
El proceso contra el fiscal general Álvaro García Ortiz continúa hoy con la comparecencia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Ambos figuran entre los protagonistas de la acusación por revelación de secretos. La sesión arranca con retraso y recupera los testimonios aplazados del lunes: los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid.
El Tribunal Supremo retoma hoy el proceso por presunta revelación de secretos, en un caso sin precedentes: es la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo mientras sigue en el cargo. Se esperan nuevas declaraciones clave tras una primera jornada marcada por el testimonio de varios fiscales.
Hedo reconoce contacto previo con un periodista de El País
Mar Hedo ha precisado que la nota de prensa «a las 6:45» sólo se la había enviado a su compañero Íñigo Corral como al fiscal general. Cuando el abogado de González Amador le ha preguntado si también se filtró la nota de prensa que ella había elaborado, la directora de comunicación ha respondido de forma evasiva: «Se filtran muchas cosas en España».
Sin embargo, ante la insistencia del letrado preguntándole específicamente si se filtró una nota que había hecho ella, Hedo ha realizado una revelación significativa: «Desde el día 12 estaba en contacto con el periodista José Manuel Romero de El País«.