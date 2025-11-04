Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | Segunda jornada del juicio por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Este martes por la mañana, 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo ha dado continuidad a la segunda jornada del juicio histórico contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Los magistrados examinan un caso sin precedentes: es la primera ocasión en que un fiscal general en activo comparece ante el tribunal como acusado. La acusación se centra en un presunto delito de revelación de secretos, tras la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo confidencial relacionado con Alberto González Amador, el novio de Ayuso, quien está siendo investigado por un presunto fraude fiscal. Tras la primera jornada en la que la fiscal madrileña Almudena Lastra ha asegurado que la documentación filtrada salió de García Ortiz, todas las miradas están centrados en los nuevos testigos.