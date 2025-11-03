Eduardo Inda, director de OKDIARIO, recuerda en su nuevo vídeo que este lunes comenzaba el «histórico juicio» a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. «Sigo sin saber si ha empezado ya o no el juicio histórico al fiscal general del Estado», dice el director de este periódico. Inda señala que los medios de comunicación han pasado por alto el juicio del «fiscal general de Sánchez» por la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.

«Hay que recordar que el Tribunal Supremo le pide al fiscal general de Sánchez seis años de cárcel por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso», dice el director de OKDIARIO, que expresa su estupor porque los medios hayan ignorado el juicio de García Ortiz. «La verdad es que escucho la radio, veo la televisión, leo los periódicos y por todas partes veo a Carlos Mazón y a Maribel Vilaplana, la persona que estaba con él el 29 de octubre del año pasado, en ese fatídico día que la DANA se llevó por delante la vida de 230 valencianos», dice Inda.

El director de OKDIARIO también aprovecha para mandar un mensaje al Partido Popular por haber programado la dimisión de Mazón el mismo día que García Ortiz declaraba en el Tribunal Supremo. «No sé a quién se le ocurrió, en Génova 13, o en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, formalizar la dimisión de Carlos Mazón el mismito día en el que, en un proceso histórico, el fiscal general del Estado tenía que comparecer en el Tribunal Supremo como imputado por un delito que acarrea seis años de cárcel. El lumbreras que ha tomado esta decisión desde luego no es precisamente el más listo de la clase», señala Inda.