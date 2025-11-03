El PP contraprograma la declaración histórica de García Ortiz ante el Supremo con la dimisión de Mazón

El Partido Popular ha contraprogramado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo con la dimisión este lunes de Carlos Mazón. En el día en que el PP podría haber monopolizado la atención denunciando el asalto a la justicia con métodos chavistas de Pedro Sánchez, los populares han regalado todo el protagonismo mediático al PSOE entregando la cabeza del president valenciano.

No podía haber elegido peor momento el Gobierno de Mazón para desmoronarse por completo. Justo cuando García Ortiz se convertía en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el PP decide sacrificar a su presidente autonómico robándole todo el oxígeno mediático a un acontecimiento judicial sin precedentes.

El juicio a García Ortiz por la filtración del email que reveló las negociaciones de González Amador con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo por fraude fiscal representaba una oportunidad de oro para el PP. Con el fiscal general enfrentándose a hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros, los populares tenían en bandeja la posibilidad de centrar el debate público en la degradación institucional del Gobierno de Sánchez.

El caso García Ortiz representa uno de los mayores escándalos de politización de la justicia en la democracia española. Que el fiscal general del Estado haya utilizado presuntamente información confidencial para atacar a la pareja de una presidenta autonómica del PP constituye un hecho de gravedad institucional extrema que merecía la atención absoluta de la opinión pública.