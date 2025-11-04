La jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra ofreció un demoledor testimonio sobre la actitud de Álvaro García Ortiz en las horas previas a la filtración del correo electrónico por el que el fiscal general del Estado está siendo juzgado. Según su relato, la noche anterior constató las prisas del fiscal general por recibir el correo y que se publicase en la prensa un desmentido. «Me quedé pasmada», le dijo a la fiscal jefe provincial de Madrid al saber que ésta le había remitdo el correo a García Ortiz, y le dijo: «Pilar, lo van a filtrar».

Al día siguiente, tras aparecer en la prensa efectivamente los correos, relató la fiscal Lastra sobre García Ortiz: «No le di ni los buenos días. Le dije ¡has filtrado los correos!». Éste le contestó: «Eso ahora no importa». «Se me grabó en el alma», explicitó Lastra.

En su declaración, ha sostenido que la primera vez que tuvo conocimiento de las pesquisas contra González Amador por presunto fraude fiscal fue el 7 de marzo de 2024, cuando, de forma simultánea a la Fiscalía General del Estado (FGE), recibió de la titular de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, un correo electrónico con la denuncia formulada contra el empresario y la documentación relevante.

«No llegué a abrirlo porque prácticamente no tuve tiempo», ha dicho, pero matizando posteriormente que comprobó que la denuncia era «correcta», sin mirar lo demás. «Ninguno sabíamos que se había formulado denuncia contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni sabía que tenía pareja», ha enfatizado.

Según ha relatado, no volvió a tener conocimiento del asunto hasta que eldiario.es publicó el 12 de marzo que había una investigación contra González Amador. Entonces, en «una conversación de pasillo», en el marco de una reunión con más gente por otro tema, comentó el asunto con Rodríguez y Julián Salto, el fiscal que investigaba al novio de Díaz Ayuso.

«Qué mala suerte has tenido», le habría dicho, porque era el que tenía contacto «permanente» con la Comunidad de Madrid. Él rebajó el asunto, avanzando a ambas fiscales que quedaría en un pacto porque así lo había ofrecido el abogado de González Amador, Carlos Neira.

«Desmentirlo»

Ya el 13 de marzo, la noche que -según el instructor- García Ortiz habría filtrado a la Ser el correo electrónico que Neira envió el 2 de febrero a Fiscalía, ofreciendo que su cliente confesara a cambio de un acuerdo con el que evitara la cárcel, Lasta ha precisado que su jefe de prensa le llamó a las 20:26 porque el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estaba diciendo a la prensa que el fiscal había ofrecido pactar y «órdenes de arriba» lo habían frenado.

«Quedamos en que había que salir a desmentirlo», ha comentado, explicando que sabía que ambos extremos eran mentira: la iniciativa para pactar, porque Salto se lo había anticipado en esa conversación informal; y que no había «órdenes de arriba» porque ella no las había dado y, suponía, que García Ortiz tampoco.

Lastra ha sostenido que la publicación en El Mundo a las 21:29 de esa información lo precipitó todo. Según ella, inicialmente quedó con García Ortiz en recabar la información, hacer el comunicado e incluso rueda de prensa. Cuando habló con Salto, éste le dijo que estaba viendo un partido de fútbol en el Metropolitano. Y ella le trasladó que al día siguiente, «tranquilamente», abordaban el asunto.

Sin embargo, a las 21:54 de esa noche le llegó la cadena de emails entre Neira y Salto, porque se los reenvió este último, que llegó a llamarle «enfadadísimo»: «Me han sacado del partido». Lastra ha narrado que llamó entonces a Rodríguez, porque vio que había rebotado los correos tanto a ella como a García Ortiz: «Me quedé pasmada. Le dije literalmente: ‘Pilar, los van a filtrar’».

Lastra ha ratificado lo que ya dijo en instrucción, que a la mañana siguiente, cuando habló con García Ortiz por teléfono, le dijo: «¿Has filtrado los correos?». Y que él respondió: «Eso no importa ahora». «Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba», ha dicho.

En su testimonio, ha querido reivindicar que todas las filtraciones se produjeron cuando la información había salido «de la casa». No obstante, la abogada del Estado, en defensa de García Ortiz, le ha recordado que un periodista declaró en instrucción que su fuente estaba en una planta tercera. Al ser preguntada dónde estaba la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha respondido: «En la tercera planta».

Interrogada por el detalle de esas horas, Lastra ha aseverado que no llegó a leer esa cadena de emails. «Eran las 22 de la noche, yo me levanto a las 6 de la mañana», ha apostillado. Por esas mismas razones, dio a su jefe de prensa la «orden» de apagar el teléfono móvil y no volver a tocar este asunto hasta el día siguiente.

No entendía «la prisa»

Lastra ha confesado que no entendía, «la prisa». A su juicio, «mientras más presión, más despacio» cree que hay que actuar. Razón por la cual, ha justificado que no empezó a confeccionar ninguna nota de prensa esa noche. Quería esperar al día siguiente: «Yo es que soy fiscal; yo trabajo por las mañanas». Tal aseveración ha propiciado la felicitación de la abogada del Estado y la reprimenda, a ésta, del tribunal.

No obstante, ha reconocido que llegó a escuchar cómo la Ser contaba en directo la existencia del email del 2 de febrero, algo que ocurrió primero en antena a las 23:23 y luego a las 23:51 en su web.

Lastra ha expuesto que, en su caso, la razón de todas las llamadas y mensajes que, ya el 14 de marzo, vio que había recibido, incluido del fiscal general del Estado, fue para que publicara cuanto antes la nota de prensa que habían pactado.

De acuerdo con la fiscal, su jefe de prensa se negaba rotundamante a lanzar la nota de prensa ofrecida desde la FGE: «Dimito». Lastra ha indicado que, al leer el borrador la mañana del 14 de marzo, no pasó del primer párrafo y se dio cuenta de que no podía ser. «No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie».

Precisamente, esas diferencias de criterio entre la FGE y la Superior de Madrid, llevaron a que el comunicado se publicara a las 10:22 con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid.