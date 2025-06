El PP lleva a Anticorrupción a los ‘fontaneros’ del PSOE por tráfico de influencias y organización criminal

El Partido Popular ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los fontaneros del PSOE: la militante socialista y ex directora de Filatelia Correos Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a grupo u organización criminal.

«Los españoles hemos conocido informaciones de extrema gravedad que evidencian la guerra sucia del PSOE y sus satélites contra magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el claro objetivo de obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de manera directa a destacados miembros o ex miembros de la cúpula socialista», señalan fuentes populares.

«En defensa del interés general y del correcto funcionamiento del sistema democrático», el PP «tiene la obligación de poner en conocimiento de la Justicia» lo ocurrido. Y es que, a su juicio, «sólo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción puede esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca».

Los ‘fontaneros del PSOE’

El PSOE desarrolló todo un entramado de estrategias y conexiones orientado a facilitar diferentes tipos de tratos o ayudas de forma opaca a personas relacionadas con distintos casos de corrupción que salpicaban a su formación a cambio de lograr información sobre la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y tratar de evitar que la cúpula del partido se viera comprometida. Se trata de una auténtica telaraña con conexiones bajo el área de influencia de Santos Cerdán, el secretario de Organización y número 3 del PSOE.

Leire Díez y Javier Pérez Dolset eran los principales fontaneros encargados de las gestiones directas, que pasaban por ofrecer abogados gratuitos, pactos o indultos a cambio de lograr información sobre la UCO, institución con la que los líderes de esta trama buscaban acabar.

El PSOE, a través de los mencionados Leire Díez y Pérez Dolset, tejió una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel. Su modus operandi era el siguiente: contactar con empresarios con problemas judiciales a los que se solicitaba información sensible sobre la UCO y, a cambio, se les proponía reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.

El objetivo era mantener un férreo control sobre la información sensible antes de que trascendiese públicamente. Los abogados colocados estratégicamente tenían toda la información sensible antes de que saliera en la prensa de los sumarios, tratando de asegurarse de que no se tirase de la manta contra el PSOE.

Ferraz lo niega todo

Por su parte, desde Ferraz trataron de desvincularse de la también ex concejal socialista del municipio cántabro de Vega de Pas. El PSOE negó que Díez fuera su colaboradora o que recibiera instrucciones del partido. La formación liderada por Pedro Sánchez recalcó que ella sólo es una militante de base.

Los periodistas parlamentarios preguntaron al secretario de Organización socialista y éste ironizó: «Con un solo brazo no tenemos para tantas manos derechas».

Sin embargo, en las redes sociales de Leire Díez abundan las fotografías con cargos socialistas, incluso con el propio Sánchez y con su mujer, Begoña Gómez. Además, Díez se dejó ver en actos de partido a principios de este mismo año. Esas actividades sucedían al mismo tiempo que sus reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a diversas personas investigadas a cambio de información sensible sobre altos mandos de la UCO.

La militante socialista apareció en enero de 2025 con Pedro Casares, candidato afín a Pedro Sánchez que fue elegido secretario general del PSOE de Cantabria en febrero de este año.