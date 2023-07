Las nuevas pruebas gráficas, encontradas en los teléfonos móviles de los imputados en la causa Tito Berni de corrupción del partido socialista, apuntan al uso de ingentes cantidades de dinero en metálico por parte de la trama organizadora para pagar las juergas con drogas y prostitutas, que se celebraban en Madrid y Canarias. Y no sólo eso: la trama hacía casting de prostitutas para sus juergas como los demuestran las fotografías encontradas en los teléfonos de Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del diputado Fuentes Curbelo, Tito Berni, y de Antonio Navarro, el Mediador. «Tráeme las tres mejores que tengas», le llega a decir El Mediador a Fuentes Gutiérrez.

En muchas de esas imágenes aparecen los tres y en otras las prostitutas están acompañadas de los empresarios investigados en la trama que también recibieron fotos de dinero y de las juergas. Para costear todos los gastos derivados de estas juergas, la trama de Tito Berni debía manejar grandes cantidades de dinero en efectivo con los que pagaban drogas, restaurantes y a las prostitutas. Ese dinero se obtenía del pago de las mordidas de 5.000 euros al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, una especie de peaje o portazgo obligatorio de los empresarios para obtener los favores políticos de los socialistas del Gobierno canario y de Tito Berni en el Congreso de los Diputados.

Uno de estos últimos cobros, uno de 6.000 €, los realizó un joven ingeniero llamado Jerónimo José Blanco Carreño, que quería ganarse la confianza de la trama para intentar que otro empresario, Antonio Bautista, alias el Curita, le diese trabajo en su empresa fotovoltaica.

Blanco declaró ante la Policía en marzo de 2023 que llevó 6.000 euros en metálico de un empresario de Fuerteventura a la trama del ex diputado socialista Fuentes Curbelo. En concreto, llevó ese dinero desde una finca hasta el hotel Eurostars Las Salinas donde se alojaban Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería de Canarias, y el propio Mediador, siendo el primero testigo de la entrega de ese sobre. Ese dinero habría sido el pago a fondo perdido por la gestión del expediente medioambiental de Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso, un ganadero majorero imputado por pagar mordidas a la trama. Fueron 5.000 € para Fuentes Curbelo y otros 1.000 en concepto de comisión para Navarro. Al empresario le pidieron en un principio hasta 50.000 euros, pero sólo negoció dar 6.000.

El dinero igual que entraba salía y el 27 de noviembre de 2020 en el hotel Eurostars Las Salinas, de Fuerteventura, ocurrió precisamente eso. La reunión del empresario ganadero con Navarro y Taishet Fuentes duró más de tres horas, aunque la grabación del encuentro analizada por la Policía Nacional se prolongó hasta cinco horas y 40 minutos.

«Vienen tres putas»

La grabación arranca, según el informe de los investigadores, con una conversación entre Navarro y «un varón sin identificar» en la que el primero «compra diferentes sustancias estupefacientes y hablan sobre cómo tiene que entregárselas más tarde», según se detalla en el sumario. Poco después entra en la habitación Taishet Fuentes y hay una conversación entre ambos:

-Navarro: Arrebaña eso tío. Ahora vienen tres putas, te dije.

-Taishet Fuentes: ¿Qué dices?

-Navarro: Sí, tres para nosotros, mira yo le dije, tráeme las tres mejores que tengas. Dice: ‘Jefe, ¿las nuevas que llegaron?’. Yo le dije: ‘Quiero las nuevas, tráeme las nuevas’. Me dice: ‘Que hayan llegado nuevas no dice que hayan sido folladas’. ‘Patrón’, me dice, ‘lo que usted diga’. Me las traes ya.

-Taishet Fuentes: Mira lo de Julián que hablamos…

El ex director general de Ganadería trataba de explicar a Navarro que era difícil que la explotación de Pérez Alonso fuese legalizada porque estaba en zona declarada de interés ecológico natural. La conversación siguió con Fuentes relatando los pormenores necesarios para llevar a cabo el cambio de expediente porque el ganadero deseaba jubilarse o ceder la explotación a sus herederos. Pero Navarro vuelve al tema de las prostitutas:

-Navarro: (…) Chacho, tengo que llamar a éste, no traiga las putas ahora, que ya le diré cuando trae las putas.

-Taishet: ¿Pero van a venir?

-Navarro: Mis putas llegaron de Madrid a las tres de la tarde, para que lo sepas.

-Fuentes: ¿Y dónde están, comiendo por ahí? Trabajando por ahí.

-Navarro: Están en la playa.

Luego ambos continuaron preparando la puesta en escena para recibir al empresario Julián Santa Bárbara Pérez Alonso, propietario de Quesos Rosa de la Madera, y saber qué le iban a decir exactamente.

Tras la reunión de los tres, Navarro y el empresario intentaron sacar dinero de un cajero automático, pero no obtuvieron ningún resultado positivo. Incluso el ganadero le da el pin de su tarjeta de débito al Mediador para que pruebe, ya que él nunca sacaba dinero de un cajero y no sabía cómo operar. Como finalmente no pueden obtener esa cantidad, Navarro le pide al ingeniero, luego convertido en testigo de la causa, Jerónimo Blanco, que vaya a por un sobre que le dará el ganadero en mano.

Ese mismo día por la tarde hay dos nuevas conversaciones a través de una aplicación de mensajería instantánea entre ambos protagonistas donde buscan una solución para la ganadería: «Que la granja se convierta cien por cien sostenible y meterla por Transición Ecológica y Medioambiental, ¿verdad?», pregunta el Mediador, a lo que Taishet Fuentes responde que «podría ser, tengo que llamar al técnico a ver si se podría hacer así».

El 24 de agosto de 2021, Pérez Alonso, que ya se sentía engañado, enviaba un texto a Navarro Tacoronte: «Buenos días, tal y como estás pasando de mí, recuerda que el director general (Taishet Fuentes) fue el que te trajo a mi casa, sigo esperando respuesta. En septiembre me reúno con la consejera general de Ganadería (Alicia Vasnoostende) a la que le contaré el problema, porque recuerda que se han llevado tú y tu socio 6.000 euros míos para tramitarme una licencia. Espero no tener que llegar a tener problema». El dinero ya se había evaporado. Taishet Fuentes fue cesado en junio de 2022 por el G45obierno socialista canario, supuestamente por «pérdida de confianza».