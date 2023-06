Las hijas de José Suárez Esteve, Marta Isabel y Arancha Suárez Cuevas, administradoras de la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. han desvelado hoy ante la juez instructora del caso Mediador de corrupción socialista en Tenerife que Antonio Navarro Tacoronte, alias «el Mediador», les ofreció ampliar el negocio de la venta de drones a Canarias y para ello puso a su disposición la gestoría de Bernardo Fuentes Curbelo, alias «Tito Berni» y ex diputado socialista por Canarias. De esta manera, la trama pretendía operar con esta empresa y sacar tajada de las comisiones obtenidas.

Las hijas de Suárez Esteve, apodado José Drones por la trama, han declarado como imputadas en la causa porque la juez las acusa de haber acudido el 24 de febrero de 2021 a una reunión en Las Palmas de Gran Canaria, que «se prorrogaría durante varios días en el Hotel NH de Las Palmas», y a la que habrían acudido, entre otros, Francisco Espinosa Navas (general de la Guardia Civil), Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, el empresario Miguel Ángel Robayna García, Taishet Fuentes Gutiérrez, otro empresario madrileño, Raúl Gómez Rojo, el mismo Suárez Esteve y su hija Marta Isabel, «estos dos últimos en hotel distinto», según recoge el sumario.

Durante su declaración, las dos mujeres han dicho que Navarro Tacoronte convenció al padre de ambas que sería «una buena oportunidad introducir a su sociedad en Canarias y que él se podría encargar de ello», también han dicho que le entregaron más de 47.000 euros para tramitar la nueva sociedad y obtener los permisos para operar en Canarias y que la «gestoría que se encargaba del tema de la nueva sociedad era la de Fuentes Curbelo».

Las hijas de José Drones también han explicado que se reunieron con Taiseth Fuentes, ex director de Ganadería de Canarias y en otra ocasión con Conrado Rodríguez, director general de Sanidad del Gobierno canario, para proponerles proyectos realizados con los drones que vendían. Las dos mujeres han mantenido su creencia de que Navarro Tacoronte «les había estafado, porque se ha quedado con el dinero y no ha hecho nada».

La encargada de llevar a cabo la operativa de la nueva sociedad de los drones sería el pequeño despacho de Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, situado en el centro de Puerto del Rosario y llamado Asesoría Tetir S.L. Esa era también una manera de dotar de trabajo a la gestoría investigada también por la juez. Este negocio del ex diputado socialista pasó de facturas 37.000 euros en 2017 a 93.000 euros en 2021 tras el paso de Fuentes Curbelo por el Congreso de los Diputados.

Ya el 16 de febrero de 2023 fue detenido el empresario José Suárez Esteve, alias José Drones, en el marco del caso Mediador, aunque sólo quiso responder a su abogado y quedó en libertad. Durante su declaración explicó cómo su hija, gerente de la empresa «Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.» de su propiedad ingresó 500 euros mediante una transferencia en una cuenta que luego descubrió que pertenecía a Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del diputado Fuentes Curbelo. El empresario explicó que era un préstamo para el mediador Antonio Navarro Tacoronte y asegura que le dio otros 46.000 euros sin «contraprestación alguna». Esta cantidad coincide con la declaración hoy de las dos hijas.

Suárez también confesó que había descubierto «que era una estafa» cuando «llegado un momento, cuando vimos que esto era una falsedad y para evitarnos una inspección fiscal, le dije yo necesito que me factures. El dinero perfecto vale pero le hice una factura por valor de 46.000 euros, porque si no Hacienda me va a decir usted a qué se dedica. (…) Me hizo una factura que no recuerdo el nombre de quién era. En el registro del otro día encontraron esta factura de 46.000 euros más IVA. Verdaderamente una empresa de Canarias no puede facturar 21% de IVA».

Su abogado preguntó «¿usted le ha entregado algún dinero a este señor?», a lo que el empresario José Drones respondió: «El señor Navarro le dijo a mi hija que por favor que le prestara 500 euros y que se los mandara a este número de cuenta, que se los ingresaran a este número de cuenta. Mi hija lo ingresó y al hacer el ingreso salió que era del señor Taishet Fuentes».

El letrado continuó preguntando «¿cuándo han coincidido en ese hotel de Gran Canaria, usted ha abonado la estancia de alguna persona que no fuera usted o su hija?». La respuesta del empresario fue que «en principio, he estado dos veces en Las Palmas. El primer viaje recuerdo que estaba Navarro, Taishet, yo con mi hija y pagamos cada uno nuestra nuestra habitación. Es cierto que las comidas las pagamos nosotros en el restaurante de que había abajo. En mi segundo viaje y yo, como ya me sabía que no había negocio pues intentaba recuperar mi inversión total o parte de mi inversión (…)». Esta versión también coincide con las reuniones manifestadas hoy por las hijas de Suárez.

El empresario, también investigado en el caso Mediador reconoció haber hecho negocios con el GAR Sahel en Niger y Mauritania, tal y como consta en el sumario. También aseguró haber seguido todas las pautas del procedimiento oficial para obtener esas dos adjudicaciones y contestó con un rotundo «jamás» cuando le preguntaron si había dado dinero al General Francisco Javier Espinosa, único detenido que fue encarcelado en esta causa, para que interviniese a su favor en alguna de las adjudicaciones de este proyecto.