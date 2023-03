El mundo al revés. Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias, explicó ante la juez que le interrogó tras su detención el pasado 16 de febrero que prestaba dinero en metálico al mediador Antonio Navarro Tacoronte «porque me decía que se había dejado la cartera» y se lo devolvían por Bizum «los empresarios». Así ocurrió en al menos dos ocasiones, según el sobrino del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. La juez no sale de su asombro y llega a preguntar: «Es decir, que el director general de Ganadería prestaba dinero a los empresarios?».

La juez de Instrucción número 4 de Tenerife interrogó durante una hora el 16 de febrero tras ordenar su detención al sobrino del diputado socialista Fuentes Curbelo. Taishet Fuentes Gutiérrez había sustituido a su tío en la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario en marzo de 2020, cuando Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, se convirtió en diputado nacional. Luego, Taishet Fuentes Gutiérrez fue destituido, sin explicaciones públicas, por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el 30 de junio de 2022.

Durante el interrogatorio, la juez le dio datos que figuraban en la instrucción puesta en marcha en enero de 2022, cuando el mediador, Navarro Tacoronte, puso en manos de la Policía 65 gigabytes de datos que guardaba sobre la trama: «El 7 de noviembre del 2020 hay una conversación en la que ya se le hace referencia a los 5.000 euros que le han conseguido para la asociación de su tío (Asociación Deportiva Tetir) y resulta que el día 6 de diciembre, el día anterior, tiene usted un Bizum en su cuenta bancaria por el empresario Antonio Bautista. Esto también es una casualidad. ¿A qué se debe el pago de este ingreso?».

La juez se refería a dos transferencias vía Bizum por un total de 400 euros realizadas por el empresario Antonio Bautista, alias el curita, a la cuenta corriente de Taishet Fuentes.

A esto el ex director general responde que «el pago del ingreso que me hace el señor es de un dinero que me prestó previamente». La juez se asombra y pregunta de nuevo si «el director general de Ganadería le hace un préstamo a un empresario (…) Yo sólo le emplazo a que si quiere declarar lo haga para aclarar, pero no para hacernos perder el tiempo. Usted tiene derecho a no contestar y a no declararse culpable, pero no haga perder el tiempo a la instrucción. Es lo único que le emplazo. De acuerdo. Bien, entonces, el Bizum por importe de 400 euros que recibe usted de Antonio Bautista, es de un préstamo al empresario».

«No», dice Taishet Fuentes. «Ahora no…», añade la juez. «No, no, no, el préstamo se lo hago yo en dos ocasiones porque supuestamente se le olvida la cartera al señor Navarro. Y entonces, cuando yo le dije ‘devuélvame Antonio (Navarro) lo que me debe porque te lo presté’, y me hace la devolución es el señor Bautista. Las dos mismas personas que venían de la mano los meses previos (…)».

La juez que instruye el caso Mediador no sale de su asombro y repite: «O sea que a usted acuden para que usted les logre subvenciones. Y es usted el director general el que acaba dando dinero al empresario».

En otro momento de interrogatorio a Taishet Fuentes la juez le dice que «si usted no ha hecho nada, ¿por qué está ahí sentado?». A esto el entonces detenido responde que «yo he tenido mi parte de culpa a la hora de prestarme, es inconscientemente, porque siento que después de todo lo que he visto y lo que me ha utilizado el señor Navarro…».

La juez lo interrumpe entonces y le dice que «usted se siente utilizado, usted no ha utilizado a nadie ni se ha beneficiado de nadie. ¿Es usted consciente de que durante el ejercicio y mandato como director general de Ganadería, era usted un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que recibir dinero, transferencia, pagos en Bizum… puede ser interpretado, valorado como indicios de la comisión de un delito de cohecho cuando menos?»

Es entonces cuando Taishet Fuentes reconoce ante la juez del caso Mediador que «lo sé». Pero la juez continúa: «Y los regalos, los pagos, los hoteles, las prostitutas y demás que se han pagado durante el tiempo que se ha investigado. ¿Usted lo considera como normal en el ejercicio del desempeño de una función pública?». «No», responde con un hilo de voz Taishet Fuentes, que es uno de los doce imputados por varios delitos de corrupción, aunque no se decretó prisión provisional para él.

El ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias fue detenido el 14 de febrero en Fuerteventura (Canarias) y trasladado a Tenerife para prestar declaración. Taishet Fuentes, gestor aeronáutico de profesión, preparaba su candidatura a la Alcaldía de Antigua, en Fuerteventura, y dijo ante la juez que estaba en el paro, sin trabajo desde que fue cesado de la Dirección General de Ganadería.